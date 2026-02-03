Грундиг, китайская чайная керамика и обновленные итальянцы: Эрмитаж поделился выставочными планами на февраль

В Государственном Эрмитаже поделились выставочными планами на февраль. Среди экспонатов, которые можно будет увидеть, — повторение «Леды и лебедя» Микеланджело, керамика из исинских глин и статуя Виктории Кальватоне.

Леда и лебедь. Микеланджело (круг). Из частной коллекции

С 11 февраля в 233 зале Главного музейного комплекса можно будет увидеть крупное и детализированное живописное повторение картины «Леда и лебедь» Микеланджело Буонарротти. Оригинал монументальной работы на мифологический сюжет о любовном союзе Юпитера в образе лебедя и Леды исполнен по заказу феррарского герцога Альфонсо I д‘Эсте в 1529–1530 годах.

Представленная в Эрмитаже реплика из частной коллекции отличается от известных повторений не только техникой и размером, но и большей детализацией, близкой к описанию работы Микеланджело в XVI веке и к гравюре фламандца Корнелиса Боса. Последний, вероятно, имел доступ к французской королевской коллекции и воспроизвел флорентийский оригинал со всеми подробностями.

Экспозиция, посвященная Микеланджело, продолжает серию выставочных проектов Эрмитажа, связанных с Флоренцией и гением итальянского Ренессанса: «Аньоло Бронзино «Аллегорический портрет Данте». Из частного собрания» (2021–2022); «Божественный Микеланьоло» и его современники. К 550-летию со дня рождения мастера» (2025); «Изучая Микеланджело» (2018).

Картину показывают до 26 апреля.