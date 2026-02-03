Грундиг, китайская чайная керамика и обновленные итальянцы: Эрмитаж поделился выставочными планами на февраль

Четыре новые экспозиции откроют в Главном музейном комплексе и Главном штабе.
Ганс Грундиг. Против атомной смерти. 1958
В Государственном Эрмитаже поделились выставочными планами на февраль. Среди экспонатов, которые можно будет увидеть, — повторение «Леды и лебедя» Микеланджело, керамика из исинских глин и статуя Виктории Кальватоне.
Леда и лебедь. Микеланджело (круг). Из частной коллекции
С 11 февраля в 233 зале Главного музейного комплекса можно будет увидеть крупное и детализированное живописное повторение картины «Леда и лебедь» Микеланджело Буонарротти. Оригинал монументальной работы на мифологический сюжет о любовном союзе Юпитера в образе лебедя и Леды исполнен по заказу феррарского герцога Альфонсо I д‘Эсте в 1529–1530 годах.
Представленная в Эрмитаже реплика из частной коллекции отличается от известных повторений не только техникой и размером, но и большей детализацией, близкой к описанию работы Микеланджело в XVI веке и к гравюре фламандца Корнелиса Боса. Последний, вероятно, имел доступ к французской королевской коллекции и воспроизвел флорентийский оригинал со всеми подробностями.
Экспозиция, посвященная Микеланджело, продолжает серию выставочных проектов Эрмитажа, связанных с Флоренцией и гением итальянского Ренессанса: «Аньоло Бронзино «Аллегорический портрет Данте». Из частного собрания» (2021–2022); «Божественный Микеланьоло» и его современники. К 550-летию со дня рождения мастера» (2025); «Изучая Микеланджело» (2018).
Картину показывают до 26 апреля.
Микеланджело (круг). Леда и лебедь. Реплика, ок. XVI в.
Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII – вторая половина XX века
Чайники, миниатюрные чашки, чайницы, сосуды, флаконы, вазы из исинских глин появятся в Арапском зале (№155) Главного музейного комплекса 15 февраля. Авторы выставки стремятся на материалах, связанных главным образом с чайной культурой, показать особенности глин восточного Китая, их возможности в орнаментации, рассказать о путях поступления предметов в музеи и об их коллекционировании. Многие из экспонатов покажут и опубликуют впервые.
Экспозиция продолжится до 31 мая.
Керамика Исина
Музейный детектив. Иммерсивное расследование
Проект, который откроется 18 февраля в Зеленом и Синем залах-трансформерах (№ 244, 246) Главного штаба, предлагает посетителям самостоятельно реконструировать судьбу римской статуи Виктории Кальватоне. В составе выставки более 50 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа: произведения графики, глиптики, нумизматики, предметы прикладного искусства, скульптурные портреты. Они вступают в диалог с художественными инсталляциями, которые работают как визуальные и смысловые «улики». В путешествии-расследовании помогает аудиоспектакль.
Попробовать себя в роли исследователя можно до 31 мая.
Статуя «Виктория Кальватоне». Римская империя. II в.
Ганс Грундиг. К 125-летию художника
С 21 февраля в Главном штабе представят около 30 живописных и графических работ Ганса Грундига и его жены Леи. В центре внимания — последняя картина живописца «Против атомной смерти», написанная в 1958 году. Неотвратимости взрывной волны противопоставлены хрупкие фигуры матери и ребенка. Грундиг словно изображает два варианта будущего и задает вопрос: может ли сострадание противостоять ненависти, способны ли народы усмирить свою гордыню ради жизни грядущих поколений?
Выставка к 125-летию художника пробудет в зале № 442 до 20 апреля.
Обновленная экспозиция искусства Италии
Музей провел ротацию живописи в залах школы Леонардо да Винчи (№ 215), маньеризма (№ 216) и Рафаэля (№ 229). В зал учеников и последователей Леонардо да Винчи вернули после реставрации картины «Святой Себастьян» и «Святая Екатерина» Бернардино Луини. В этом же зале заняла место картина «Сивилла» Доссо Досси, придворного мастера герцога Альфонсо д'Эсте.
Картина «Любовная сцена» Джулио Романо (наследие учеников Рафаэля Санти!) вернулась в зал итальянского маньеризма XVI века. Полотно «Обручение святой Екатерины Александрийской» Доменико Беккафуми (1486-1551) теперь вновь доступно в экседре зала Рафаэля.
Изменения в залах итальянской живописи можно увидеть с 3 февраля.
