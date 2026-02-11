От Вивьен Вествуд и руд-боев к футбольным фанатам и отаку: в Библиотеке Маяковского прочитают лекции об эволюции субкультур

Готовьте каверзные вопросы о сливочных готах и эстетике инди-слиз: 21 и 25 февраля в Медиахолле Библиотеки Маяковского стилист и преподаватель Школы дизайна ВШЭ Никита Зелепухин прочитает две лекции об эволюции субкультур. Первую встречу лектор посвятит взаимосвязи социальных процессов и визуальных кодов молодежных субкультур: стилист расскажет о рокерах в Великобритании и США и «рок-мании» в СССР, панках и моде Вивьен Вествуд, культурах хиппи и диско. Материал 25 февраля исследует инструменты самоидентификации, протеста и создания альтернативной реальности в связке с зарождением хип-хопа, хипстеров и японских стилей.

Никита Зелепухин — персональный мужской стилист и дизайнер одежды. Преподает на профиле «Дизайн одежды» в петербургском кампусе вышкинской Школы дизайна и на кафедре «Дизайн костюма» в Академии Штиглица. Лекции Зелепухина о субкультурах станут очередными мероприятиями цикла «История мировой модной индустрии», начатого в 2025-м.

Разговор 21 февраля в 14:00 охватит рокеров 1950-60-х годов в Великобритании и США и «рок манию» 1980-х в СССР, влияние панк-нарядов Вествуд на масс‑маркет и люксовую моду. Лектор уделит внимание субкультурам хиппи, руд-боев и босодзоку, а также диско-культуре.

Лекция 25-го числа в 19:00 — про британских кежуалов и террас, зарождение хип-хоп культуры, хипстеров, отаку, акихабара‑кэй и ультра‑киотского стиля.

Встречи пройдут на набережной Фонтанки, 44. Вход свободный, но нужна регистрация.

16+