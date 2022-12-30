Умерла дизайнер Вивьен Вествуд, ей был 81 год

Вивьен Вествуд, королева панка и будуара, бунтарка с причиной и без, героиня лучших скандалов и учебников моды умерла в окружении любящей семьи в Лондоне. Дочери ткачихи и обувщика, выросшей в королеву британской моды, был 81 год.
Вивьен Изабель Свайр начала шить себе одежду еще будучи подростком. Отмучившись семестр в школе искусств, Вивьен устроилась учительницей младших классов и вышла замуж за рабочего со звучной фамилией Вествуд. Все изменилось в тот момент, когда Вивьен бросила мужа и встретила Малкольма Макларена, солиста The Sex Ristols: «Мне казалось, вокруг столько закрытых дверей, которые нужно открыть. И у нас есть ключ от каждой». Первыми открылись двери их собственного магазина Let It Rock (позже известный как Too Fast to Live, Too Young to Die; Sex; Seditionaries).
На протяжении 70-х Вивьен и Малькольм изменили внешний вид людей на лондонских улицах: у панка появилось не только лицо, но еще и одежда. Символом происходящего стала футболка с изображением королевы с пирсингом: булавкой, приколотой к губе. Только в 40 лет, в 1981 году Вествуд добралась до подиумов. К этому времени она провела годы в музеях, изучая и копируя исторические костюмы. Коллекция, посвященная пиратам, получилась одновременно дикая и классическая: «У меня встроенная несговорчивость, я как заведенная протестую против всего ортодоксального».
Протест Вивьен Вествуд выходил далеко за пределы моды. Чего только стоит обложка Tatler, где она появилась в благообразном образе и костюме Маргарет Тэтчер (находящейся в должности премьера) и надписью This woman was once a punk или визит за орденом к английской королеве без нижнего белья. Певице футболок со слоганами всегда было, что на них написать: не было заметного движения, к которому она не захотела бы страстно примкнуть. Неистовый борец с глобальным потеплением, сверхпотреблением, экологическими угрозами, войнами и даже экстрадицией Ассанжа, Вивьен Вествуд – эталон увлекательной, бурной и не зря прожитой жизни. В последние годы худруком марки Vivienne Westwood стал молодой муж Вивьен Андреас Кронталер, но она оставалась вовлеченной в творческий процесс до последнего дня.
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