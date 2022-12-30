Умерла дизайнер Вивьен Вествуд, ей был 81 год

Протест Вивьен Вествуд выходил далеко за пределы моды. Чего только стоит обложка Tatler, где она появилась в благообразном образе и костюме Маргарет Тэтчер (находящейся в должности премьера) и надписью This woman was once a punk или визит за орденом к английской королеве без нижнего белья. Певице футболок со слоганами всегда было, что на них написать: не было заметного движения, к которому она не захотела бы страстно примкнуть. Неистовый борец с глобальным потеплением, сверхпотреблением, экологическими угрозами, войнами и даже экстрадицией Ассанжа, Вивьен Вествуд – эталон увлекательной, бурной и не зря прожитой жизни. В последние годы худруком марки Vivienne Westwood стал молодой муж Вивьен Андреас Кронталер, но она оставалась вовлеченной в творческий процесс до последнего дня.