Умерла дизайнер Вивьен Вествуд, ей был 81 год

Вивьен Изабель Свайр начала шить себе одежду еще будучи подростком. Отмучившись семестр в школе искусств, Вивьен устроилась учительницей младших классов и вышла замуж за рабочего со звучной фамилией Вествуд. Все изменилось в тот момент, когда Вивьен бросила мужа и встретила Малкольма Макларена, солиста The Sex Ristols: «Мне казалось, вокруг столько закрытых дверей, которые нужно открыть. И у нас есть ключ от каждой». Первыми открылись двери их собственного магазина Let It Rock (позже известный как Too Fast to Live, Too Young to Die; Sex; Seditionaries).