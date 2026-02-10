Бесплатно в Русский музей! Вход на все выставки Михайловского замка сделают свободным в день 225-летия императорской резиденции

13 февраля для гостей откроют текущие выставки музея:

«В зеркале судьбы. Русский исторический портрет»

Экспозиция в числе около 300 произведений разместилась в бывшем императорском дворце не случайно. Известно, что культуртрегер, художник и критик Александр Бенуа еще два столетия назад мечтал собрать именно здесь «Национальную портретную галерею». Выставка проследит развитие жанра в русской художественной традиции — от ранних парсун, торжественных парадных портретов и камерных изображений до знаменитых шедевров XIX века. Работает до 12 мая.

«Эпоха Александра III и ее наследие»

В декабре к 180-летию со дня рождения императора Александра III (1845–1894) в Русском музее открыли выставочный проект с историческими фотографиями, императорскими указами и рескриптами, портретами членов Императорского Дома Романовых, письмами и личными вещами государя и его близких. Посетителям покажут преподнесенные Александру дары, в том числе образцы горных пород и нефтепродуктов, военную форму и образцы оружия. Один из разделов посвящен благотворительной и милосердной деятельности супруги и сподвижницы Александра III в государственном и общественном служении — императрицы Марии Федоровны (1847–1928). Выставка пробудет в Михайловском замке до 15 июня.

«Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения»

Первая за 50 лет выставка художника показывает, как за 23 года можно написать более сотни картин без академического образования и стать основоположником русского лирического пейзажа. В экспозицию вошли более 100 работ Васильева из собрания Русского музея, других музеев страны и частной коллекции. Среди ключевых работ — «После дождя. Проселок» (1867–1869), «Вид на Волге. Барки» и «Болото в лесу. Осень». Их декоративность и работа со светом во многом опередили время и предвосхитили творческие поиски пейзажистов следующего поколения: Исаака Левитана и Архипа Куинджи. Также будут показаны малоизвестные этюды и графика. Экспозицию продлили до 2 марта.

Юбилей императорской резиденции отмечаем культпоходами 13 февраля на Садовой, 2. Для бесплатного входа в замок просят оформить комплексный билет.

12+