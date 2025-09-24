В Русском музее (впервые за 50 лет!) покажут пионера лирического пейзажа Федора Васильева

26 сентября в Михайловском замке открывается масштабная ретроспектива «Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения». Первая за 50 лет выставка художника покажет как за 23 года можно написать более сотни картин без академического образования и стать основоположником русского лирического пейзажа.

В экспозицию вошли более 100 работ Васильева из собрания Русского музея, других ведущих музеев страны и частной коллекции. Среди ключевых работ — визитные карточки художника: «После дождя. Проселок» (1867–1869), «Вид на Волге. Барки» и «Болото в лесу. Осень». Их декоративность и работа со светом во многом опередили время и предвосхитили творческие поиски пейзажистов следующего поколения: Исаака Левитана и Архипа Куинджи. Также будут показаны малоизвестные этюды и графика.