В Русском музее (впервые за 50 лет!) покажут пионера лирического пейзажа Федора Васильева

Масштабная ретроспектива (более 100 работ!) соберет самые известные пейзажи мастера и расскажет об экспериментах, предвосхитивших находки Куинджи и Левитана.
26 сентября в Михайловском замке открывается масштабная ретроспектива «Федор Васильев. К 175-летию со дня рождения». Первая за 50 лет выставка художника покажет как за 23 года можно написать более сотни картин без академического образования и стать основоположником русского лирического пейзажа.
В экспозицию вошли более 100 работ Васильева из собрания Русского музея, других ведущих музеев страны и частной коллекции. Среди ключевых работ — визитные карточки художника: «После дождя. Проселок» (1867–1869), «Вид на Волге. Барки» и «Болото в лесу. Осень». Их декоративность и работа со светом во многом опередили время и предвосхитили творческие поиски пейзажистов следующего поколения: Исаака Левитана и Архипа Куинджи. Также будут показаны малоизвестные этюды и графика.
Иван Крамской, "Портрет Федора Васильева"
Выставка проведет по этапам творческого пути Васильева: от ранних валаамских пейзажей, созданных под руководством Ивана Шишкина, до крымских работ. Отдельное внимание уделено графике: в цифровом формате можно будет изучить два альбома рисунков, сделанных во время поездок по Волге и жизни в Крыму.
Федор Васильев (1850-1873) — живописец-пейзажист родом из Гатчины. С 12 лет работал на почте, но уже тогда желал быть художником. Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художников, а с 1868 года становится его членом. Посещал вольнослушателем Академию Художеств, а потом стал помощником реставратора И.К. Соколова. В 1860-х знакомится с Иваном Крамским и Иваном Шишкиным. С последним едет на Валаам, где работает в имениях мецената графа Павла Строганова в Тамбовской губернии и в Украине. В 1870-х оправляется по Волге с Ильей Репиным, где смертельно заболевает и пишет последние известные работы. Во время поездки активно помогает Репину в работе над композицией культовых «Бурлаков на Волге». Васильев привнес поэтичность в жанр пейзажа и, в отличие от Шишкина, намеренно оказывался от «ботанической» натуралистичности в угоду так называемому «пейзажу-настроению». Большая часть наследия художника хранится в Третьяковской галерее и Русском музее.
Выставка «Фёдор Васильев. К 175-летию со дня рождения» открыта с 26 сентября 2025 года по 26 января 2026 года в Михайловском замке Русского музея на улице Садовая, 2.
