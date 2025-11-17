Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

В Русском музее собрали ретроспективу жанра портрета в работах Брюллова, Репина и Ге

По заветам Александра Бенуа в Инженерном замке собрали галерею из самых известных персоналий исторических эпох.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

18 ноября в Михайловском замке на Садовой улице открывается выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет». Экспозиция в числе около 300 произведений разместилась в бывшем императорском дворце не случайно. Известно, что культуртрегер, художник и критик Александр Бенуа еще два столетия назад мечтал собрать именно здесь «Национальную портретную галерею». Выставка проследит развитие жанра в русской художественной традиции — от ранних парсун, торжественных парадных портретов и камерных изображений до знаменитых шедевров XIX века. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

В парадных залах собрали многообразие сюжетов: единичные и парные образы, групповые и семейные, мундирные и костюмированные, женские и детские портреты. Героями выставки стали выдающиеся ученые, полководцы, фрейлины, статс-дамы, художники, предприниматели, артисты, писатели, архитекторы и церковные служители. Это портреты кисти Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Крамского, Николая Ге, Дмитрия Левицкого, Ореста Кипренского, Василия Тропинина и других художников.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Хайлайтом экспозиции стал шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти» (1834) из частного собрания. Картину впервые представят широкой публике в наше время — ее показали единственный раз в Милане в год создания.

Выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» с 18 ноября 2025 по до 12 мая 2026 года в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея на Садовой улице, 2.

