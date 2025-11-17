В Русском музее собрали ретроспективу жанра портрета в работах Брюллова, Репина и Ге

Хайлайтом экспозиции стал шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти» (1834) из частного собрания. Картину впервые представят широкой публике в наше время — ее показали единственный раз в Милане в год создания.

Выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» с 18 ноября 2025 по до 12 мая 2026 года в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея на Садовой улице, 2.

6+