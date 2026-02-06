В арт-пространстве Mars откроется выставка «Быть вольным» художника из круга ленинградских нонконформистов Геннадия Устюгова

Экспозицией работ из частных собраний почтят память Устюгова, умершего в декабре 2025 года.
9 февраля в 15:00 в арт-пространстве Mars откроется персональная выставка художника Геннадия Устюгова «Быть вольным». В экспозиции появятся картины из коллекций Алексея Родионова, Александра Андрущенко, Бориса Файзуллина и Ирины Львовской. Выставка проходит в рамках проекта «Заповедник андеграунда», посвященного феномену ленинградских субкультур.
Геннадий Устюгов — художник-самоучка, ставший классиком ленинградского искусства. Поэт, участник газаневских выставок, модернист, чьи работы напоминают то импрессионистов, то «Голубую розу», лауреат ТОП50 Собака.ru, один из самых загадочных и неотъемлемых представителей арт-андеграунда.
12 декабря прошлого года художник ушел из жизни в возрасте 88 лет. Меньше чем за месяц до смерти Устюгова в Русском музее открылась масштабная ретроспектива его картин.
Геннадий Устюгов не получил профессионального образования (из СХШ его исключили за увлечение импрессионизмом), но был неотъемлемой частью ленинградского андеграунда и, в частности, «газаневской культуры». Он сформулировал уникальный стиль под впечатлением от работ классиков (Рублев, Грек, Ван Гог и Матисс) и нонкомформистских выставок. Кураторы недавней ретроспективы в Русском музее различают девять ассоциативных групп, фланирующих из одного в другое произведение художника на протяжении всего творческого пути: Дама, Музыка, Природа, Странники, Дом, Натюрморт, Птицы, Лодки, Ангелы.
Устюгов работал слесарем, сварщиком, маляром, грузчиком. Получив диагноз «шизофрения», вышел на пенсию. Его картины хранятся в Эрмитаже, в Русском музее, в американском Музее Циммерли и в частных коллекциях. Художник жил в ПНИ, но писал и выставлялся до последних дней.
Выставка «Быть вольным» пробудет с 9 февраля до 1 марта на Марсовом поле, 3. Вход свободный.
16+
Комментарии (0)