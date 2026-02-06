В арт-пространстве Mars откроется выставка «Быть вольным» художника из круга ленинградских нонконформистов Геннадия Устюгова

9 февраля в 15:00 в арт-пространстве Mars откроется персональная выставка художника Геннадия Устюгова «Быть вольным». В экспозиции появятся картины из коллекций Алексея Родионова, Александра Андрущенко, Бориса Файзуллина и Ирины Львовской. Выставка проходит в рамках проекта «Заповедник андеграунда», посвященного феномену ленинградских субкультур.

Геннадий Устюгов — художник-самоучка, ставший классиком ленинградского искусства. Поэт, участник газаневских выставок, модернист, чьи работы напоминают то импрессионистов, то «Голубую розу», лауреат ТОП50 Собака.ru, один из самых загадочных и неотъемлемых представителей арт-андеграунда.

12 декабря прошлого года художник ушел из жизни в возрасте 88 лет. Меньше чем за месяц до смерти Устюгова в Русском музее открылась масштабная ретроспектива его картин.