Искусство легких касаний: посетитель Эрмитажа повредил скульптуру императрицы Александры Федоровны на Октябрьской лестнице

Поврежденный фрагмент оказался не оригиналом, а реставрационным восполнением.
Инцидент произошел вечером 23 января на Октябрьской лестнице. Посетитель схватился за пальцы мраморной императрицы, а когда отломил фрагмент, то вложил его в другую руку «Александры Федоровны» и ушел со своей спутницей в следующий зал. Смотритель Эрмитажа заметила повреждение и быстро сообщила в службу безопасности — нарушителя задержали прямо в музее.
По данным «Фонтанки», мужчина признался в случившемся, а полиция не видит в его действиях злого умысла. До утра задержанный останется под стражей.
В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что палец, который отломили у статуи, не был частью оригинального изваяния 1840 года. Фрагмент реставрировали после повреждений времен Великой Отечественной войны.
Мраморный портрет Александры Федоровны (при рождении ее звали Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская), жены Николая I, по заказу императора создал скульптор Дмитрий Савельев. Работа Савельева повторяла изначальную модель прусского скульптора Карла Фридриха Вихмана.
Во время Великой Отечественной войны, когда статуя находилась в Золотой гостиной Зимнего дворца, появилась выбоина на спинке кресла и мелкие повреждения по всей поверхности. Были утрачены пальцы рук и медальон с портретом родителей императрицы.
«Императрица Александра Федоровна, сидящая в кресле» вернулась с реставрации в 2021 году. Выставочная судьба скульптуры после «перелома» пока неизвестна.
0+
