Искусство легких касаний: посетитель Эрмитажа повредил скульптуру императрицы Александры Федоровны на Октябрьской лестнице

Инцидент произошел вечером 23 января на Октябрьской лестнице. Посетитель схватился за пальцы мраморной императрицы, а когда отломил фрагмент, то вложил его в другую руку «Александры Федоровны» и ушел со своей спутницей в следующий зал. Смотритель Эрмитажа заметила повреждение и быстро сообщила в службу безопасности — нарушителя задержали прямо в музее.

По данным «Фонтанки», мужчина признался в случившемся, а полиция не видит в его действиях злого умысла. До утра задержанный останется под стражей.

В пресс-службе Эрмитажа сообщили, что палец, который отломили у статуи, не был частью оригинального изваяния 1840 года. Фрагмент реставрировали после повреждений времен Великой Отечественной войны.