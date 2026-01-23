11 самых ожидаемых выставок 2026 года в Петербурге: Айвазовский, Кончаловский, Шишкин, Норштейн!

А также масштабные исследования образа женщины и барочного Рима, голландская живопись, портреты, которых вы раньше не видели (а они этого заслуживают!), и персональные проекты современных художников Ивана Новикова и Петра Швецова.
Григорий Васильевич Сорока (Васильев). Портрет Л.Н. Милюковой. Вторая половина 1840-х
«За пределами „ученого искусства“. Провинциальный портрет в собрании Эрмитажа», Манеж Малого Эрмитажа (6+)
Когда-то художники, не получившие образования в Академии художеств, считались априори заслуживающими меньшего внимания. Выставка восстанавливает историческую справедливость: зрители увидят около 80 работ, большую часть из которых покажут впервые.
«Провинциальный» здесь — эпитет не географический, а символический: он характеризует произведения, которые раньше находились на периферии арт-мира, а теперь, благодаря стараниям реставраторов, окажутся в центре внимания.
С 6 марта по 31 мая
Подробнее здесь
Николай Акимов. Афиша к спектаклю «Тень». 1967
«Николай Акимов и ученики», Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–XXI веков (16+)
Выставка посвящена 125-летию одного из крупнейших российских театральных режиссеров и сценографов ХХ века Николая Акимова. С середины 1950-х тот возглавлял постановочный факультет в Ленинградском театральном институте им. А. Н. Островского и воспитал целую плеяду учеников, среди которых — Олег Целков, Евгений Михнов-Войтенко, Александр Рапопорт, Геннадий Сотников и другие. В экспозицию войдут их произведения и работы самого Акимова: портреты современников, эскизы декораций и костюмов, театральные афиши.
С 25 марта по 7 июня
Подробнее здесь
Петр Кончаловский. Утро испанских пионеров в летнем лагере. 1939
«Петр Кончаловский. К 150-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (16+)
В Русском музее обещают самую крупную ретроспективу творчества одного из основателей художественного объединения «Бубновый валет» — арт-бунтарей, которые когда-то взялись за обновление живописи. А еще объединили открытия французского постимпрессионизма и сезанизма с традицией народного искусства, лубка и вывески.
Ориентировочно с 3 апреля
Подробнее будет здесь
Иван Шишкин. Дубы. 1865
«Иван Шишкин», корпус Бенуа Русского музея (6+)
Выставка объединит более 150 произведений, пожалуй, самого народно-любимого пейзажиста. Крупнейшая коллекция Русского музея, которая составит основу экспозиции, включает работы от ученического периода Шишкино до шедевров 1890-х. Покажут как всем известные вещи, так и редко экспонируемые холсты.
«Корабельная роща», «Дубы», «Ивы, освещенные солнцем», «Зима», «Сныть-трава. Парголово» — все эти полотна можно будет увидеть в корпусе Бенуа.
Ориентировочно с 24 апреля
Подробнее будет здесь
Александр Дайнека. Текстильщицы. 1927
Выставочный проект, посвященный женскому образу в русском искусстве, Михайловский дворец Русского музея (16+)
Около 500 произведений наглядно демонстрируют, как изменялось восприятие образа женщины от петровского времени до авангарда и соцреализма ХХ века. Экспозиция обещает быть всеохватной — в нее войдут живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство и костюм.
Исключительность масштаба организаторы сравнивают с проектом «Великий Карл» — выставка также пройдет в Михайловском дворце, что бывает нечасто.
С июня
Подробнее будет здесь
Мультфильм «Ежик в тумане», 1975
«Лаборатория одушевления. Русские новаторы мировой анимации», «Манеж» (16+)
Вся история советской и российской анимации — от первых экспериментов начала ХХ века до шедевров Юрия Норштейна и работ современных студий. В экспозицию войдут архивы и кинофрагменты в сочетании с современными технологиями.
С июля по октябрь
Подробнее будет здесь
Иван Айвазовский. Волна. 1889
«Иван Айвазовский. К 210-летию со дня рождения», корпус Бенуа Русского музея (6+)
Более 200 произведений главного мариниста страны, среди которых шедевры первого ряда из коллекции Русского музея — «Девятый вал», «Сотворение мира», «Всемирный потоп», «Бриг „Меркурий“», «Волна». Их дополнят навигационными приборами, флагами, моделями кораблей, предметами морского быта и архивными документами.
Ориентировочно с 15 октября по 10 мая
Подробнее будет здесь
Джанлоренцо Бернини Экстаз святой Терезы 1640-е
«Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный», Манеж Малого Эрмитажа (6+)
Более 400 экспонатов (скульптуры, фрески, картины, гравюры, рисунки и архитектурные проекты) покажут зрителям, чтобы воссоздать облик и жизнь Рима XVI–XVIII веков. Выставка демонстрирует, как на классическом эстетическом основании прорастали и расцветали новые стили и формы. Бернини, Лоррен, Пиранези соединятся в торжественном античном хоре, чтобы представить все грани образа Вечного города.
С 14 ноября по 28 февраля
Подробнее здесь
Рембрандт. Жертвоприношение Авраама. 1635
«„Новая“ Голландия», Николаевский зал Эрмитажа (6+)
Центральным экспонатом станет свежеотреставрированное «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта (оказывается, там невероятно яркие цвета!). А вокруг холста будет более ста картин, которые дадут зрителям возможность сильно расширить свои знания о голландской живописи. Кураторы планируют показать ее формирование и развитие, выставить малоизвестных авторов и провести грань между художниками из Нидерландов и ошибочно причислявшимися к ним итальянцами, фламандцами и французами XVII века.
С 8 декабря по 14 марта
Подробнее здесь
Иван Новиков. Из проекта «Плоды забвения». 2025
«Плоды забвения», Anna Nova (16+)
Персональная выставка одного из главных молодых российских живописцев, мастера синего цвета Ивана Новикова. Художник работает с абстрактной формой и в своих полотнах (а также текстах и лекциях!) и рефлексирует по поводу медиума, который все, кому не лень, хоронят последние сто с лишним лет.
Для выставки Иван создал новую серию работ. На их примере зритель сможет увидеть, как живопись способна оставаться актуальной формой современного искусства.
С 31 января по 22 марта
Подробнее здесь
Петр Швецов. Из серии «Болота». 2025
«№ 14», Marina Gisich Gallery (16+)
Персональная выставка Петра Швецова под кураторством Александра Дашевского. Новое прочтение образа болот, впервые представленного художником в серии 2009 года. За 15 лет многое изменилось в арт-контексте, и в сегодняшнем прочтении темы Швецов создает гораздо более живописные — в изначальном смысле этого слова — работы.
С 20 февраля
Подробнее будет здесь
