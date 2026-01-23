11 самых ожидаемых выставок 2026 года в Петербурге: Айвазовский, Кончаловский, Шишкин, Норштейн!

«Иван Шишкин», корпус Бенуа Русского музея (6+)

Выставка объединит более 150 произведений, пожалуй, самого народно-любимого пейзажиста. Крупнейшая коллекция Русского музея, которая составит основу экспозиции, включает работы от ученического периода Шишкино до шедевров 1890-х. Покажут как всем известные вещи, так и редко экспонируемые холсты.

«Корабельная роща», «Дубы», «Ивы, освещенные солнцем», «Зима», «Сныть-трава. Парголово» — все эти полотна можно будет увидеть в корпусе Бенуа.

Ориентировочно с 24 апреля

Подробнее будет здесь