76-летний художник-концептуалист и мистификатор Юрий Александров — о своей дерзкой выставке в галерее Name: чужой эрос и Тайная вечеря из макарон!

В вашем прошлом интервью Собака.ru вы говорили, что на просмотр произведения нужно тратить буквально по полминуты. Выставку «Шкаф», очевидно, невозможно посмотреть быстро.

Наоборот. Вот, смотри, наша книжка. Сколько на нее уйдет? Ну три секунды. Три секунды: мы пам-пам-пам, пролистали; схватили вторую, тоже закончили; взяли третью. Но вообще вопрос, связанный со зрительским хронометражем при восприятии искусства, очень интересный.

Вот, например, я был в Эрмитаже. На выставке братьев Чепмен. Три зала. В них — человека четыре. В первом — я и одна женщина. Какое-то время я смотрю, и она смотрит. Потом она ко мне подходит и говорит:

— Я за вами наблюдаю, и мне интересно: почему вы так долго смотрите на это?

— Рассматриваю просто. Здесь так много деталей, специально, чтобы это заняло какое-то время, приковало меня, грубо говоря.

— Да? А мне это вообще не интересно...

— Ну это неправда! Я вижу, что вы ходите за мной и рассматриваете то же, что и я! И длится это как минимум 25 минут!

— А я и не заметила! — говорит она.

— Вот мы пришли на выставку неизвестных мне и, наверное, вам тоже художников, и они заняли собой целых 25 минут! Всего четыре небольших произведения! — отвечаю.

— Ну и что? Бывает и больше! Если я приду в Русский музей, я буду стоять перед картиной минут 20!

Я хотел сказать: «Фигушки тебе — 20 минут. Хорошо, если полторы. Они тебе покажутся 20-ю». Но на самом деле никогда этого не бывает. В Эрмитаже перед «Мадонной Литта» стоят люди. Им кажется, что часами. А на деле — пришли и ушли. Если бы они стояли часами, их бы выперли.

Так что хронометраж очень важен. В этой выставке он в каком-то смысле особенный, потому что связан с чтением и рассматриванием. Все книжки — с картинками. И еще неизвестно, что более идиотское: картинки или текст. Но попали вы в жилу, потому что я, когда начал делать свои выставки в галерее Navicula Artis, у меня были отличные хронометражи: например, четыре часа на выставку. Потому что я знаю, что люди приходят на открытие, а потом — ни одна живая душа не заглядывает.

Были и выставки на час. Что-то сделаем, выпьем — и все! Это был интересный опыт. Одна из самых моих первых экспозиций в Navicula была такой. Она была посвящена явлению, которое сейчас называют словом «вернакулярный». Там были книги, сделанные от руки. В чем-то похожие на книги художника, но не от художников: это студенческие конспекты, дневники, детские книги. Мой приятель показывал роскошный том, состоящий из автопортретов. Он попросил знакомых, которых у него был миллиард, изобразить себя. И там были все — от Кабакова до Райкина! Народу на выставке была тьма. Просуществовала она ровно час. Когда мы закрывались, там сидела одна девушка и все просила подождать, потому что что-то дочитывала. Это был очень хороший опыт. И в каком-то смысле зародыш нынешней выставки. Только тут я один.