Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Лондоне появился новый стрит-арт Бэнкси

На изображении двое детей в зимней одежде лежат на земле и смотрят в небо.

Два одинаковых граффити, которые приписывают анонимному художнику Бэнкси, появились в Лондоне. Фото одной из работ он опубликовал в своих соцсетях. Первую работу нашли на стене гаражей в районе Бейсуотер, вторую — у знаменитой башни Centre Point в центре Лондона. Авторство второй работы Бэнкси официально не подтвердил.

Эксперты считают, что работы посвящены проблеме детской бездомности и появились перед Рождеством не случайно. Место также символично: башня была символом жилищного кризиса — она десятилетиями пустовала.

«Многие дети не получают удовольствия от Рождества. Символично и то, что люди проходят мимо и не останавливаются — так же, как они проходят мимо бездомных», — считает художник Дэниел Ллойд-Морган.

Напомним, последняя работа бристольского автора и самого известного арт-инкогнито появилась на здании Королевского судного двора в Лондоне. На ней был изображен судья, избивающий судейским молотком безоружного протестующего. Плакат в его руках уже забрызган кровью. До этого, Бэнкси показал «Мадонну с младенцем» — грудь женщины оказалась проколота ржавой трубой. А прошлым летом художник за неделю показал девять работ на звериную тему.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: