В Лондоне появился новый стрит-арт Бэнкси

Два одинаковых граффити, которые приписывают анонимному художнику Бэнкси, появились в Лондоне. Фото одной из работ он опубликовал в своих соцсетях. Первую работу нашли на стене гаражей в районе Бейсуотер, вторую — у знаменитой башни Centre Point в центре Лондона. Авторство второй работы Бэнкси официально не подтвердил.

Эксперты считают, что работы посвящены проблеме детской бездомности и появились перед Рождеством не случайно. Место также символично: башня была символом жилищного кризиса — она десятилетиями пустовала.

«Многие дети не получают удовольствия от Рождества. Символично и то, что люди проходят мимо и не останавливаются — так же, как они проходят мимо бездомных», — считает художник Дэниел Ллойд-Морган.

Напомним, последняя работа бристольского автора и самого известного арт-инкогнито появилась на здании Королевского судного двора в Лондоне. На ней был изображен судья, избивающий судейским молотком безоружного протестующего. Плакат в его руках уже забрызган кровью. До этого, Бэнкси показал «Мадонну с младенцем» — грудь женщины оказалась проколота ржавой трубой. А прошлым летом художник за неделю показал девять работ на звериную тему.