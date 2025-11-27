Чтобы увидеть друга, хватит и «0,002 люмена» — так считает художник Foolish Traveler на выставке в галерее ТЕТА

Образ жука позволил Foolish Traveler порассуждать о силе внутреннего света, смелости быть собой и проявлять чувства. А пес стал символом доброты, преданности и простой, безоговорочной искренности. На некоторых работах в этих персонажах угадываются черты конкретных друзей художника, на других — это собирательные образы.

«У животных не принято прятать эмоции и чувства — это отличает их от людей, но связывает с художниками, для которых творчество является помощником в схожем деле. Так или иначе мы люди и быть открытыми и честными является для нас важным, но трудным делом. Эта выставка стала возможностью приложить усилия и поделиться добрыми воспоминаниями», — комментирует Руслан Айдынян.

Проект вырос из личных скетчбуков Руслана, рабочих эскизов для мерча Ambar Store и ручной росписи одежды, где жуки и собаки появлялись постоянно. Предыстория проекта отражена в экспозиции — среди картин можно увидеть поношенную робу самого Foolish Traveler.

Специально для выставки было записано аудиосопровождение — расслабляющий и успокаивающий сет петербургского музыканта Lonnier. Это 10 чилловых композиций на стыке эмбиента и электронной музыки.