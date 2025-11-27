Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Чтобы увидеть друга, хватит и «0,002 люмена» — так считает художник Foolish Traveler на выставке в галерее ТЕТА

Главный по псам в Петербурге, Данила Дэге, подвинься! В арт-гонку вступает молодое поколение — художник-самоучка, фотограф и стиляга Руслан Айдынян собрал в стенах галереи целую стаю пушистых (и не только!) компаньонов и устроил искренний разговор об уюте и тихой доброте.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА

До 16 декабря в галерее ТЕТА на территории Левашовского хлебозавода работает камерная персональная выставка художника Foolish Traveler «0,002 люмена». Кураторами выступили Мария Хугашвили и Оля Сергиевич.

Название отсылает к главной идее — достаточности тусклого света. Для сравнения: обычная лампочка накаливания мощностью 60 Вт излучает около 800 люменов. Всего две тысячных доли от целой единицы светового потока — такова яркость жука-светлячка. Этого достаточно, чтобы узнать близкого, встретить друга, быть услышанным. В работах Руслана Айдыняна это стало метафорой самых теплых и значимых моментов жизни, а наивные персонажи — жуки и псы — превратились в воспоминания о друзьях, которые сейчас живут далеко. Проект стал способом поговорить о личном, в момент, когда словами выразить чувства нелегко.

«Большинство моих близких друзей разъехалось, и мы стали редко видеться. Поэтому я решил, что главной темой выставки станут наши общие воспоминания. А самым простым и честным способом рассказать о них стали два образа, которые шли со мной все это время — пес и жук», — делится Руслан.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА

Образ жука позволил Foolish Traveler порассуждать о силе внутреннего света, смелости быть собой и проявлять чувства. А пес стал символом доброты, преданности и простой, безоговорочной искренности. На некоторых работах в этих персонажах угадываются черты конкретных друзей художника, на других — это собирательные образы.

«У животных не принято прятать эмоции и чувства — это отличает их от людей, но связывает с художниками, для которых творчество является помощником в схожем деле. Так или иначе мы люди и быть открытыми и честными является для нас важным, но трудным делом. Эта выставка стала возможностью приложить усилия и поделиться добрыми воспоминаниями», — комментирует Руслан Айдынян.

Проект вырос из личных скетчбуков Руслана, рабочих эскизов для мерча Ambar Store и ручной росписи одежды, где жуки и собаки появлялись постоянно. Предыстория проекта отражена в экспозиции — среди картин можно увидеть поношенную робу самого Foolish Traveler.

Специально для выставки было записано аудиосопровождение — расслабляющий и успокаивающий сет петербургского музыканта Lonnier. Это 10 чилловых композиций на стыке эмбиента и электронной музыки.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ТЕТА

Персональная выставка Foolish Traveler «0,002 люмена» открыта с 16 ноября по 16 декабря в галерее ТЕТА на Барочной улице, 4а, строение 1.

