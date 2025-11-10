Виталий Пушницкий, Григорий Майофис и Эрик Булатов: названы самые продаваемые российские художники

Совместно с «Ассоциацией галерей» Forbes выбрал самых продаваемых российских художников. Динамический индекс объединил рыночные и институциональные параметры: частоту продаж, уровень цен, творческую активность художников. В результате получился коэффициент, который отражает реальную картину спроса и предложения.

В авангарде рейтинга — московский концептуалист Эрик Булатов. Его рисунок Exit — Exit 1977 года ушел с молотка в 2024 году за €32 500.

Картины Булатова стали вершиной коллекций по всему миру: его работы находятся в Эрмитаже и Русском музее, в Третьяковской галерее и Пушкинском музее, в «Альбертине» в Вене, Центре Помпиду в Париже и Фонде Сандретто в Турине. Его иллюстрации к детским книгам и журналам «Мурзилка» 1960–80-х годов знакомы широкому кругу читателей. Его картина «Слава КПСС» (1975), проданная в 2008 году за 2,1 млн долларов, долгое время делала его самым дорогим современным российским художником. Булатова не стало 9 ноября 2025 года на 93 году жизни.