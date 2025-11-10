Виталий Пушницкий, Григорий Майофис и Эрик Булатов: названы самые продаваемые российские художники

В рейтинг вошли 20 авторов, отобранных по результатам аукционных продаж и закрытой галерейной статистики.
Совместно с «Ассоциацией галерей» Forbes выбрал самых продаваемых российских художников. Динамический индекс объединил рыночные и институциональные параметры: частоту продаж, уровень цен, творческую активность художников. В результате получился коэффициент, который отражает реальную картину спроса и предложения.
В авангарде рейтинга — московский концептуалист Эрик Булатов. Его рисунок Exit — Exit 1977 года ушел с молотка в 2024 году за €32 500.
Картины Булатова стали вершиной коллекций по всему миру: его работы находятся в Эрмитаже и Русском музее, в Третьяковской галерее и Пушкинском музее, в «Альбертине» в Вене, Центре Помпиду в Париже и Фонде Сандретто в Турине. Его иллюстрации к детским книгам и журналам «Мурзилка» 1960–80-х годов знакомы широкому кругу читателей. Его картина «Слава КПСС» (1975), проданная в 2008 году за 2,1 млн долларов, долгое время делала его самым дорогим современным российским художником. Булатова не стало 9 ноября 2025 года на 93 году жизни.
Топ рейтинга также занимают петербургские авторы, самым коммерческим из которых стал Виталий Пушницкий — художник, философ, писатель и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Он работает в самых разных медиа — от классических живописи и графики до видеоарта, инсталляции и стрит-арта. Работа из серии «Студия. Остров» на стенде Marina Gisich Gallery на Cosmoscow 2024 была продана за колоссальные 5 млн рублей.
Потомственный выпускник Петербургской Академии художеств, Григорий Майофис, создает работы в редкой технике бромойля — полузабытом фото-процессе, популярном в середине XX века. Автор обращается к эзопову языку — формулирует ассоциативный ряд с помощью аллегорических фигур и живописных эффектов. В работах — социальные сюжеты, ироничные и острые образы современности.
Список дополнили Юрий Купер, чья мозаика «Корабли» ушла за 7,7 млн рублей, мультимедийные художники Ольга и Олег Татаринцевы, чьи работы также продаются в пределах миллионов. На пиках рейтинга также междисицплинарный автор Олег Доу, Леонид Ротарь, Галина Мызникова и Сергей Проворов из «Провмызы», Иван Языков, Яков Хомич, Кирилл Котешов, Кирилл Челушкин, Михаил Розанов, Леонид Костин, Сема Bomse и Evsti Bomse, Евгения Буравлева, Павел Полянский, Семен Агроскин и Артур Кривошеин.
