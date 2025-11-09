Умер художник-концептуалист Эрик Булатов

Булатов известен картинами, объединяющими фигуративное изображение и текст, а в советское время работал иллюстратором детских книг. С 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года — в Париже, при этом продолжал проекты в России.

В 2020 году в Выксе по его эскизу появился крупный мурал. В 2023 году выставка, посвященная его 90-летию, прошла в Пакгаузах в Нижнем Новгороде, а в 2024-м — в Мультимедиа Арт Музее, Москва. Его картина «Слава КПСС» (1975), проданная в 2008 году за 2,1 млн долларов, долгое время делала его самым дорогим современным российским художником.

Редакция Собака.ru выражает соболезнования родным и близким Эрика Владимировича Булатова.



Новость дополняется.