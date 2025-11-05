Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Художник Миша Никатин покажет Петербург в виде книги на выставке в «Подписных изданиях»

«Его улицы, мосты и дворы складываются в бесконечный текст, который каждый читает по-своему», — отмечают в «Подписных»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Подписных изданий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Подписных изданий"

7 ноября в культовом книжном «Подписные издания» открывается выставка «Ты и я, том второй: Город страниц» московского художника, книжного иллюстратора и резидента Мастерских Музея «Гараж» Миши Никатина. Проект проходит под поддержкой онлайн галереи «Объединение».

На втором этаже исторического здания на Литейном соберут девять живописных работ автора, посвященных Петербургу. Они выполнены в форме книг, каждая из которых изображает настроение города. 

Специально по случаю выставки книжный подготовил коллекцию тематических сувениров: лимитированный тираж сумок, наборы открыток, книжные закладки и постеры в тубусах с принтами работ серии «Ты и я, том второй: Город страниц».

Миша Никатин (1986) — современный российский художник, работающий с живописью, графикой и инсталляцией. Его творчество сосредоточено на эстетике повседневности и исследовании современной визуальной культуры. Его творчество развивает традиции московского романтического концептуализма. Выпускник Института проблем современного искусства (ИПСИ, 2011/12), где обучался в мастерской Ильи Кабакова. Художник активно выставляется в России и за рубежом. На 2024-2025 годы он является резидентом Мастерских Музея «Гараж».

Персональная выставка Миши Никатина «Ты и я, том второй: Город страниц» открыта с 7 ноября по 1 декабря 2025 года в «Подписных изданиях» на Литейном проспекте, 57.

Вход свободный.

