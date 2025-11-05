Апокалиптическую трилогию режиссера Константина Лопушанского показывают в «Авроре»

Расписание смотров:

5 ноября, 19:00 — «Письма мертвого человека» (1986). Полнометражный дебют режиссера рассказывает о последствиях незапланированного ядерного взрыва на американской военной базе, в ходе которого не стало большей части населения. Кругом выжженные мертвые пространства, опустевшие города. Но в катакомбах и подвалах люди, среди которых — и дети, пытаются как-то наладить свой быт — и им это отчасти удается. Картину снимали в Ораниенбауме, у Фрунзенского универмага и Пушкине. Премьера состоялась в год катастрофы на чернобыльской АЭС. Оригинальный сценарий значительно урезали, когда режиссер сам начал теряться в отснятом материале. Окончательный монтаж фильма собирали Семен Аранович и Алексей Герман. Перед показом состоится встреча с Константином Лопушанским, презентация книги «Последние времена» и автограф-сессия в фойе кинотеатра.

В издание вошли сценарии непоставленных фильмов «Последние времена», «Иерусалимские хроники», «Че-2», а также интервью и отзывы прессы.