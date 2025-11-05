Апокалиптическую трилогию режиссера Константина Лопушанского показывают в «Авроре»

Три дня в историческом кинотеатре на Невском смотрим философские антиутопии советского фантаста и ученика Андрея Тарковского. На одном из сеансов режиссер представит сборник неизданных сценариев, а также ответит на вопросы киноманов.
С 5 по 7 ноября в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов Константина Лопушанского — режиссера, драматурга, педагога, автора киноадаптаций текстов братьев Стругацких, апокалиптических миров и эсхатологических притч.
Духовные начала и философская подоплека в киноязыке Лопушанского восходят к принципам Андрея Тарковского — наставника, «Зеркало» которого удалось посмотреть студенту-режиссеру на закрытом показе. После — ассистировал на площадке культового «Сталкера», где проникся не только апокалиптическими сюжетами, но и научился техническим приемам. Среди них: доминирование монохрома в кадре, использование символических сюжетных перебивок (пейзажи, отражения, водная гладь), продолжение философии Тарковского собирать повествование из длинных кадров с медленной динамикой. Дипломная картина Лопушанского, короткий метр «Соло» (1980), громко прошлась по международным фестивалям, а уже следующая — «Письма мертвого человека» — завоевала гран-при международных кинофестивалей (МКФ) в Варне и Мангейме, приз за режиссуру МКФ в Мадриде.
«Посетитель музея» (1989)
Расписание смотров:
5 ноября, 19:00 — «Письма мертвого человека» (1986). Полнометражный дебют режиссера рассказывает о последствиях незапланированного ядерного взрыва на американской военной базе, в ходе которого не стало большей части населения. Кругом выжженные мертвые пространства, опустевшие города. Но в катакомбах и подвалах люди, среди которых — и дети, пытаются как-то наладить свой быт — и им это отчасти удается. Картину снимали в Ораниенбауме, у Фрунзенского универмага и Пушкине. Премьера состоялась в год катастрофы на чернобыльской АЭС. Оригинальный сценарий значительно урезали, когда режиссер сам начал теряться в отснятом материале. Окончательный монтаж фильма собирали Семен Аранович и Алексей Герман. Перед показом состоится встреча с Константином Лопушанским, презентация книги «Последние времена» и автограф-сессия в фойе кинотеатра.
В издание вошли сценарии непоставленных фильмов «Последние времена», «Иерусалимские хроники», «Че-2», а также интервью и отзывы прессы.
"Русская симфония", 1994
6 ноября, 19:00 — «Посетитель музея» (1989). Религиозная драма-притча и фильм ужасов о человечестве в условиях экологической катастрофы и поиске истины, вечной борьбе добра и зла. Картина была снята после успеха Канн, где режиссера захантили немецкие продюсеры с неограниченным бюджетом. Режиссер вспоминал: «те съемки были редким случаем, когда я не испытывал никаких организационных проблем. Надо было показать, как ушло море, и катер стоит посредине пустыни. Тогда мы сняли его в Новороссийске, погрузили на поезд, отвезли в Среднюю Азию и провели съемки там. Больше в моей жизни таких чудес не происходило». По признанию Лопушанского, в эпизодах с массовкой снималось более тысячи реальных сумасшедших (среди них были и переодетые врачи, на всякий случай). Кроме того, он направлял актеров, играющих генетических девиантов, в психбольницы, чтобы они общались с пациентами и перенимали их повадки.
7 ноября, 19:00 — «Русская симфония» (1994). Россия, середина 1990-х. Русский интеллигент Иван Сергеевич Мазаев хотел попить чаю и вдруг понял, что настал Судный день. Он решает, что от потопа надо обязательно спасти сирот из интерната, и отправляется в полное фантасмагорических приключений путешествие, чтобы добыть детям катер. Приз экуменического жюри МКФ в Берлине-95.
