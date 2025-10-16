В букинисте «Академия» откроют «бюро находок» художницы Марии Королевой

На три недели букинист превратится в галерею и покажет, как фрагменты прошлого обретают новые смыслы.
18 октября в букинистическом магазине «Академия» открывается выставка lost & found (бюро находок) художницы Марии Королевой. Проект реализован в коллаборации с московской галереей современного искусства «Объединение». Художница, резидентка галереи, представит в пространстве магазина своеобразное бюро находок — артефакты времени, собранные из старых фотоальбомов, открыток и книжных иллюстраций. Экспозиция включает коллажи и другие эксперименты с найденными изображениями.
Это не первая коллаборация художницы с «Академией» — в 2023 году, до завершения ремонта и официального открытия букинистического магазина, здесь проходила групповая выставка «24 слова», участницей которой была Королева. Спустя два года художница возвращается с сольным проектом, работы которого интегрированы в интерьеры книжного.
В основе творческого метода Королевой — техника разрезания и склейки, позволяющая деконструировать привычные образы и создавать новые смыслы. В каждом коллаже возникает «новый горизонт» — визиуальная метафора поиска целостности. Как отмечает куратор Роман Круглов, проект представляет собой попытку «определить горизонт посреди "ничего"», где «ничего» означает не пустоту, а переизбыток хаотичной визуальной информации. Задача выставки — создать новую систему навигации через переосмысление архивных образов. Это не ностальгия, а поиск языка для описания настоящего через фрагменты прошлого. Выбор площадки закономерен: букинист уже является архивом коллективной памяти и пространством для вдумчивого поиска.
Управляющая букинистическим магазином Academia:
С галереей Объединение мы дружим и давно подумывали, что было бы здорово попробовать превратить пространство книжного во что-то немножко галерейное, а так как мы букинист, то тут еще и более вдумчивый поиск, рассматривание, неожиданные находки — хоп, и нашел искусство, тема благодатная. Работы будут собраны из материалов, найденных художницей самостоятельно. Как будет выглядеть выставка пока секрет, мы только готовим ее открытие, могу сказать, что будет очень красиво и изящно, взаимодействуя с тем пространством, которым мы располагаем.
lost & found продолжает курс букиниста на включение современного искусства в пространство магазина. Ранее «Академия» уже представляла стихийные выставки и поп-ап проект фотографа Яны Давыдовой. Совместная выставка с галереей «Объединение» стала еще одним шагом к переосмыслению букинистического пространства в гибридную книжно-галерейную площадку. В коллаборации с «Подписными изданиями» специально к запуску проекта будет выпущена тематическая упаковочная бумага и набор открыток. 18 октября с 13:00 по 14:00 состоится кураторская медиация по выставке с Романом Кругловым.
Мария Королева — современная художница, выпускница Школы современного искусства «Свободные мастерские» при ММОМА. В своей практике анализирует отношения природы и культуры, исследует транзитные состояния в коллективном и индивидуальном опыте. Художница фокусируется на обнаружении зазора между конкретным и абстрактным, явным и тайным, присутствием и исчезновением. На ее творчество повлияли работа с обнаженной натурой, интерес к женскому началу в древних культах, палеолитические Венеры, творчество Аны Мендьеты, а также византийская живопись.
Персональная выставка Марии Королевой lost & found (бюро находок) открыта с 18 октября по 9 ноября в «Академии» на Литейном проспекте, 47.
6+
