В букинисте «Академия» откроют «бюро находок» художницы Марии Королевой

18 октября в букинистическом магазине «Академия» открывается выставка lost & found (бюро находок) художницы Марии Королевой. Проект реализован в коллаборации с московской галереей современного искусства «Объединение». Художница, резидентка галереи, представит в пространстве магазина своеобразное бюро находок — артефакты времени, собранные из старых фотоальбомов, открыток и книжных иллюстраций. Экспозиция включает коллажи и другие эксперименты с найденными изображениями.

Это не первая коллаборация художницы с «Академией» — в 2023 году, до завершения ремонта и официального открытия букинистического магазина, здесь проходила групповая выставка «24 слова», участницей которой была Королева. Спустя два года художница возвращается с сольным проектом, работы которого интегрированы в интерьеры книжного.

В основе творческого метода Королевой — техника разрезания и склейки, позволяющая деконструировать привычные образы и создавать новые смыслы. В каждом коллаже возникает «новый горизонт» — визиуальная метафора поиска целостности. Как отмечает куратор Роман Круглов, проект представляет собой попытку «определить горизонт посреди "ничего"», где «ничего» означает не пустоту, а переизбыток хаотичной визуальной информации. Задача выставки — создать новую систему навигации через переосмысление архивных образов. Это не ностальгия, а поиск языка для описания настоящего через фрагменты прошлого. Выбор площадки закономерен: букинист уже является архивом коллективной памяти и пространством для вдумчивого поиска.