Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Эрмитаже покажут отреставрированные шедевры Бернардино Луини — картины «Святая Екатерина» и «Святой Себастьян»

А еще одну работу — «Распятие с Мадонной, святыми Павлом, Марией Магдалиной, Иоанном и Франциском» — последователя да Винчи можно будет увидеть перед долгой реставрацией. 

С 18 октября в Аполлоновом зале Эрмитажа открывается выставка «Бернардино Луини. К завершению реставрации». В центре экспозиции — три шедевра ключевого последователя Леонардо да Винчи и крупнейшего мастера ломбардской школы Ренессанса: «Распятие с Мадонной, святыми Павлом, Марией Магдалиной, Иоанном и Франциском», «Святая Екатерина» и «Святой Себастьян».

Последние два полотна прошли комплексную научную реставрацию: с них удалили множество слоев пожелтевшего лака и поздние записи. Проявилась авторская палитра. После выставки обе картины вернутся в 215-й зал Большого Эрмитажа, где представлены протеже и последователи да Винчи.

«Распятие» покажут в нереставрированном виде — в качестве примера проделанной специалистами работы. 

Зоя Купцова

Куратор:

Изучение школы Леонардо да Винчи в Эрмитаже продолжается на протяжении более ста лет, поскольку собрание музея располагает отличным подбором произведений. То, что делается с научной и реставрационной точки зрения в Эрмитаже, — уже давно стало частью мировой науки о гении Ренессанса. Выставка показывает, что эта работа никогда не останавливается.

Выставка «Бернардино Луини. К завершению реставрации» открыта с 18 октября по 23 ноября 2025 года в Аполлонов зале (№ 260) Главного музейного комплекса на Дворцовой Площади, 2.

6+

Фото: Stanislava Yaneva / Shutterstock.com

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: