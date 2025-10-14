В Эрмитаже покажут отреставрированные шедевры Бернардино Луини — картины «Святая Екатерина» и «Святой Себастьян»

С 18 октября в Аполлоновом зале Эрмитажа открывается выставка «Бернардино Луини. К завершению реставрации». В центре экспозиции — три шедевра ключевого последователя Леонардо да Винчи и крупнейшего мастера ломбардской школы Ренессанса: «Распятие с Мадонной, святыми Павлом, Марией Магдалиной, Иоанном и Франциском», «Святая Екатерина» и «Святой Себастьян».

Последние два полотна прошли комплексную научную реставрацию: с них удалили множество слоев пожелтевшего лака и поздние записи. Проявилась авторская палитра. После выставки обе картины вернутся в 215-й зал Большого Эрмитажа, где представлены протеже и последователи да Винчи.

«Распятие» покажут в нереставрированном виде — в качестве примера проделанной специалистами работы.

Зоя Купцова Куратор: Изучение школы Леонардо да Винчи в Эрмитаже продолжается на протяжении более ста лет, поскольку собрание музея располагает отличным подбором произведений. То, что делается с научной и реставрационной точки зрения в Эрмитаже, — уже давно стало частью мировой науки о гении Ренессанса. Выставка показывает, что эта работа никогда не останавливается.

Выставка «Бернардино Луини. К завершению реставрации» открыта с 18 октября по 23 ноября 2025 года в Аполлонов зале (№ 260) Главного музейного комплекса на Дворцовой Площади, 2.

6+