Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Фонтанном Доме запустили творческую лабораторию. Результаты войдут в состав выставки «Хармс. Жизнь не фокус»

Вооружаемся ножницами, иголками и воображением, чтобы вырезать, кромсать, клеить, вышивать, кроить, лепить из хлебного мякиша, составлять ассамбляжи из хлама и чуши, создавать диорамки из раритетных предметов и утвари. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Фонтанного Дома

С 13 по 17 октября на базе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме пройдет творческая лаборатория «Надо чудо». Под руководством художниц Маши Небесной и Жени Исаевой из Творческой мануфактуры ПТХ те, «кто "на ты" с ножницами, иголками, клеевыми пистолетами и макетными ножами», создадут своими руками абсурдные объекты. Работа над ними будет происходить прямо во время монтажа выставки «Хармс. Жизнь не фокус». По завершению лаборатории, арт-объекты и макеты, войдут в экспозицию. В программе также чай с сушками и увлекательные разговоры.

Предстоящий проект Музея посвящен самому поэту-обэриуту и его близкому кругу — Николаю Олейникову, Николаю Заболоцкому, Александру Введенскому, Якову Друскину и Леониду Липавскому. Выставка покажет застывший Ленинград 1920-1940-х годов, убежать от обыденности которого помогало лишь богатое воображение.

«Единственная обыденность, которую Хармс мог терпеть, —это обыденность чуда. Будем создавать чудо вместе», — рассказывают в Фонтанном Доме.

Для участия присылайте короткий рассказ о себе и примеры работ на почту до 10 октября. Возраст — от 16 лет.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: