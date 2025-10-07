В Фонтанном Доме запустили творческую лабораторию. Результаты войдут в состав выставки «Хармс. Жизнь не фокус»

Предстоящий проект Музея посвящен самому поэту-обэриуту и его близкому кругу — Николаю Олейникову, Николаю Заболоцкому, Александру Введенскому, Якову Друскину и Леониду Липавскому. Выставка покажет застывший Ленинград 1920-1940-х годов, убежать от обыденности которого помогало лишь богатое воображение.

«Единственная обыденность, которую Хармс мог терпеть, —это обыденность чуда. Будем создавать чудо вместе», — рассказывают в Фонтанном Доме.

Для участия присылайте короткий рассказ о себе и примеры работ на почту до 10 октября. Возраст — от 16 лет.

16+