В Фонтанном Доме запустили творческую лабораторию. Результаты войдут в состав выставки «Хармс. Жизнь не фокус»

Вооружаемся ножницами, иголками и воображением, чтобы вырезать, кромсать, клеить, вышивать, кроить, лепить из хлебного мякиша, составлять ассамбляжи из хлама и чуши, создавать диорамки из раритетных предметов и утвари.
С 13 по 17 октября на базе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме пройдет творческая лаборатория «Надо чудо». Под руководством художниц Маши Небесной и Жени Исаевой из Творческой мануфактуры ПТХ те, «кто "на ты" с ножницами, иголками, клеевыми пистолетами и макетными ножами», создадут своими руками абсурдные объекты. Работа над ними будет происходить прямо во время монтажа выставки «Хармс. Жизнь не фокус». По завершению лаборатории, арт-объекты и макеты, войдут в экспозицию. В программе также чай с сушками и увлекательные разговоры.
Предстоящий проект Музея посвящен самому поэту-обэриуту и его близкому кругу — Николаю Олейникову, Николаю Заболоцкому, Александру Введенскому, Якову Друскину и Леониду Липавскому. Выставка покажет застывший Ленинград 1920-1940-х годов, убежать от обыденности которого помогало лишь богатое воображение.
«Единственная обыденность, которую Хармс мог терпеть, —это обыденность чуда. Будем создавать чудо вместе», — рассказывают в Фонтанном Доме.
Для участия присылайте короткий рассказ о себе и примеры работ на почту до 10 октября. Возраст — от 16 лет.
16+
