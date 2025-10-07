Dusto, Турбен, Има, Alesha: в «Сегоднязавтра» показывают первые имена петербургского уличного искусства

6 октября в арт-пространстве «Сегоднязавтра» на Чкаловском проспекте открывается групповая выставка «Рисунки на стенах: Праздник продолжается» с произведениями локальных художников, работающих на стыке уличного и студийного искусства. Экспозиция продолжает одноименную серию выставок, прошедших в разных локациях Петербурга: галерее «3120», «Севкабель Порту», Eggz Gallery и камерном кафе-баре «Пряжка».

В экспозицию вошли работы в разных медиа — от живописи и графики до мозаики и архивных объектов из частной коллекции куратора. Среди художников — первые имена петербургского уличного искусства: Андрей Люблинский, Никита DUSTO, Максим Има, Турбен, Alesha, Леша Мелки, Станислав Дасюкевич, Вова Net и Сергей RUSICH.

«Праздник — это момент, когда искусство перестает быть событием и становится состоянием. Мы просто продолжаем жить внутри него», — говорит куратор проекта Денис Фабрика.