Искусство

Dusto, Турбен, Има, Alesha: в «Сегоднязавтра» показывают первые имена петербургского уличного искусства

Стрит-артистов собрал куратор Денис Фабрика — автор многоформатной платформы «Рисунки на стенах», которая расширяет жанр за границы обыденных граффити и тегов. 

Максим Има, "Цирк"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Максим Има, "Цирк"

6 октября в арт-пространстве «Сегоднязавтра» на Чкаловском проспекте открывается групповая выставка «Рисунки на стенах: Праздник продолжается» с произведениями локальных художников, работающих на стыке уличного и студийного искусства. Экспозиция продолжает одноименную серию выставок, прошедших в разных локациях Петербурга: галерее «3120», «Севкабель Порту», Eggz Gallery и камерном кафе-баре «Пряжка».

В экспозицию вошли работы в разных медиа — от живописи и графики до мозаики и архивных объектов из частной коллекции куратора. Среди художников — первые имена петербургского уличного искусства: Андрей Люблинский, Никита DUSTO, Максим Има, Турбен, Alesha, Леша Мелки, Станислав Дасюкевич, Вова Net и Сергей RUSICH.

«Праздник — это момент, когда искусство перестает быть событием и становится состоянием. Мы просто продолжаем жить внутри него», — говорит куратор проекта Денис Фабрика.

Турбен, "Вино и паста"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Турбен, "Вино и паста"

Турбен, "Любитель пленочной фотографии"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Турбен, "Любитель пленочной фотографии"

Куратор выставки Денис Фабрика продолжает многолетний проект, исследующий стрит-арт в городской среде, «Рисунки на стенах». Это мультиформатная платформа, включающая подкаст, выставки и архив материалов о художниках и их практике. Ее ключевая идея — показать, как стрит-арт может выйти за рамки обычных граффити и тегов. Так, уличное искусство становится полноценным художественным высказыванием, способным органично существовать не только на улицах, но и в галереях, музеях и других пространствах.

Максим Има, "Салют"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Максим Има, "Салют"

Сергей Rusich, "Особый"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой "Сегоднязавтра"

Сергей Rusich, "Особый"

«Сегоднязавтра» — арт-пространство, открытое искусствоведом и куратором, выпускницей университета Goldsmiths Анной Мовчан. Вначале локация находилась на берегу Финского залива, а теперь в центре Петербурга — на Чкаловском проспекте. Сейчас в пространстве проходят выставки современного искусства, а также просветительские лекции.

Выставка «Рисунки на стенах: Праздник продолжается» открыта с 10 октября по 10 ноября в арт-пространстве «Сегоднязавтра» на Чкаловском проспекте, 60.

