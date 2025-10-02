Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

История крупнейшей коллекции России, будды из покоев императоров и итоги реставрации Бернардино Луини: в Эрмитаже поделились планами на октябрь

В это месяце на площадках музея откроются три выставки на культурно-исторические темы — от истории картинной галереи Эрмитажа и искусства тибетского буддизма до экспозиции по результатам реставрации ренессансной живописи. Рассказываем о главных премьерах месяца.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

"Пир у Симона Фарисея", Ричард Ирлом (1743–1822) по рисунку Джорджа Фарингтона (1752–1788) с живописного оригинала Питера Пауля Рубенса (1577–1640). Лист из издания «Галереи Уолпола»

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

Джеймс Уокер (около 1760 – не ранее 1823) по живописному оригиналу Бартоломе Эстебана Мурильо (1617–1682) "Отдых на пути в Египет"

 

С 8 октября 2025 по 1 февраля 2026 в залах №324–328 Главного музейного комплекса пройдет выставка «Картинная галерея Эрмитажа в гравюрах, рисунках и миниатюрах». Она посвящена первым сотни годам картинной галереи — основы собрания Эрмитажа —, которая выросла из частной коллекции российских императоров в одну из крупнейших в мире. Увидеть, как формировалась галерея, можно будет через гравюры, рисунки, акварели и миниатюры. В экспозиции представят около 100 графических работ XVIII–XIX веков, многие из которых покажут публике впервые.

"Сакья-Пандита", Тибет, XVIII в.

Будда Амитабха. Китай, мастерские Цзинденьчжень, (провинция Цзянси), тибето-китайский стиль, конец XIII– начало XIV вв.

С 18 октября по 23 ноября 2025 в Аполлоновом зале (№ 260) можно увидеть работы Бернардино Луини — главного представителя ломбардской школы эпохи Возрождения и последователя Леонардо да Винчи. Самая большая коллекция его произведений в России как раз находится в Эрмитаже. На выставке «К завершению реставрации» центральными экспонатами станут три картины мастера, две из которых — «Святой Себастьян» и «Святая Екатерина» — только что отреставрированы. Третью, картину «Распятие с Мадонной, святыми Павлом, Марией Магдалиной, Иоанном и Франциском» после экспозиции также направят на восстановление. 

Бернардино Луини, "Святой Себастьян" (до реставрации), Италия, 1520–1530 гг.

Бернардино Луини, "Святая Екатерина" (до реставрации), Италия, между 1527 и 1531 гг.

Бернардино Луини, "Распятие с Мадонной, святыми Павлом, Марией, Магдалиной, Иоанном и Франциском", Италия, начало 1520-х гг.

С 25 октября 2025 по 8 февраля 2026 в Манеже Малого Эрмитажа (зал №104) открыта выставка «"Драгоценность в лотосе": искусство тибетского буддизма. К 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй"». Хайлайтами экспозиции станут серебряные скульптуры из личных покоев царской семьи. Их преподносили в дар бурятские князья, духовные лица и сам Далай-лама XIII. Кроме скульптур, покажут ритуальные предметы, живопись и даже костюм с костяным передником, который использовался в буддийской мистерии Цам.

