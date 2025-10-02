С 18 октября по 23 ноября 2025 в Аполлоновом зале (№ 260) можно увидеть работы Бернардино Луини — главного представителя ломбардской школы эпохи Возрождения и последователя Леонардо да Винчи. Самая большая коллекция его произведений в России как раз находится в Эрмитаже. На выставке «К завершению реставрации» центральными экспонатами станут три картины мастера, две из которых — «Святой Себастьян» и «Святая Екатерина» — только что отреставрированы. Третью, картину «Распятие с Мадонной, святыми Павлом, Марией Магдалиной, Иоанном и Франциском» после экспозиции также направят на восстановление.