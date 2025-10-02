Чтение: как русский авангард вдохновлялся Пушкиным (и при чем тут игры, ад и Малевич!)? Рассказывает искусствовед

Ключом к пониманию исканий, стоящих за поэтикой раннего русского авангарда, может служить короткое стихотворение В. Хлебникова «Алеше Крученых» (1920), первая строка которого в ретроспективе приобретает символическое значение:

Игра в аду и труд в раю —

Хорошеуки первые уроки.

Помнишь, мы вместе

Грызли, как мыши,

Непрозрачное время?

Сим победиши!

Здесь — не только прямой намек на первую в ряду русских литографированных футуристических книг «Игру в аду» Хлебникова и Крученых (1912), но и аллюзия на новые смыслы, парадоксальную философию нового искусства. Началась неудержимая игра, не скованная рамками повседневного «ада», и ее правила стали артистическим и жизненным принципом для игроков. Поэты «разыграли» традиционный лубочный сюжет: игры дьявола с грешником, поставившим на карту собственную душу.

Много лет спустя Крученых вспоминал об этой работе в своих мемуарах:

...В неряшливой и студенчески-голой комнате Хлебникова, я вытащил из коленкоровой тетрадки (зампортфеля) два листка — наброски, строк 40-50 своей первой поэмы «Игра в аду». Скромно показал ему. Вдруг, к моему удивлению, Велимир уселся и принялся приписывать к моим строчкам сверху, снизу и вокруг — собственные. Это было характерной чертой Хлебникова: он творчески вспыхивал от малейшей искры. Показал мне испещренные его бисерным почерком странички. Вместе прочли, поспорили, еще поправили. Так неожиданно и непроизвольно мы стали соавторами.

Этого же многовекового «лубочного стиля» (слова Крученых) придерживалась в своей насмешке над «древним архаическим дьяволом» и Н. С. Гончарова, создавшая литографии к книге. Однако язык, метафоры и общая интонация поэмы более чем современны: в своей критической интерпретации «вечного» сюжета футуристы пародируют ту сторону современной им «прогрессивной» реальности начала XX века, которая соответствует их представлениям об аде — «царстве золота и наживы» («Здесь жадность, обнажив копыта // застыла как скала»), гибнущего в конце концов от... скуки: «все скука угнетает».