Искусство

«Волшебную книгу» Александра Шишкина-Хокусая покажут в БДТ ко дню рождения Георгия Товстоногова

Концепция выставки  — взгляд на личность режиссера через призму интеллектуальных дуэлей с великими умами разных эпох.

28 сентября в променатере Большого драматического театра открывается выставка «Волшебная книга» с работами петербургского художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая — автора с международным именем и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». Экспозиция открывается 110-летию со дня рождения Георгия Товстоногова и соберет субъективный с точки зрения Шишкина-Хокусая творческий портрет режиссера.

«Художник-сталкер» изучал и вручную перерисовывал тысячи архивных фотографий, собирал газетные вырезки, создал картотеку цитат и мыслей режиссера, выстраивал смысловые параллели с философами и художниками. В результате этого скурпулезного препарирования Шишкин-Хокусай построил параллельный художественный мир, где Георгий Товстоногов ведет воображаемый диалог с Иммануилом Кантом, Вольфгангом Моцартом, Иоганном Гете, дружит с Артуром Шопенгауэром и обсуждает искусство с Андреем Тарковским и Папой Римским. В экспозиции — графика, коллаж, инсталляция, работа с архивными документами.

Выставка Александра Шишкина-Хокусая «Волшебная книга» открыта с 28 сентября до конца  театрального сезона.

