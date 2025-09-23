«Новые городские художники» — социальное арт-объединение авторов с непростым бэкграундом, не имеющих практической возможности рассказать о своем творчестве миру по разным причинам — кто-то живет в интернате, а кто-то физически не может говорить. Оно возникло в 2018 году в Петербурге по инициативе стрит-артиста Стаса Багса, а также куратора и экс-журналистки Евгении Штиль. Его цель — интеграция в современное искусство авторов с ментальными особенностями, часто проживающих в психоневрологических интернатах или социально изолированных условиях. Работы резидентов сознательно не относят к «аутсайдер-арту» («наивное» искусство, которое создают люди без художественного образования), а вписывают в глобальный контекст современного искусства. Участники проходят отбор через творческие задания, а лучших выбирают не по технике, а за самобытность. За семь лет проект успел войти в шорт-лист премии в области современного искусства имени Курехина и показать уникальных авторов на главных площадках Петербурга и Москвы — ЦСИ им. Курехина, РОСИЗО, Винзавод, Москино, Namegallery, Музей Стритарта, Государственный Русский музей, галерея Здесь на Таганке и других. А работы хранятся в частных собраниях Ника Кейва, Эмира Кустурицы и других.

Joy Gallery — галерея современного искусства, основанная в 2024 году выпускницей журфака МГУ и искусствоведения Академии Репина Ольгой Коробицыной. В фокусе площадки — свет, цвет и радость в искусстве. Живопись, графика, керамика, текстиль, объекты из стекла, пластика и фарфора, видеоарт и фотография, искусственный интеллект на стыке с природой — художники галереи используют все доступные сегодня медиумы. За прошедший год в галерее более шести выставок с работами актуальных петербургских авторов: Максима Имы, Турбен, Макс Савва, Splaces.studio, Рубен Монахов. А парочку из них курировали программный директор PAF Анна Заведий и лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Дашевский (статуэтку забрал вместе с Монаховым).

Выставка «Новых городских художников» «Скажи, кто твой друг» открыта с 24 сентября по 24 октября 2025 года в Joy Gallery на Петровской косе, 6, корп.1.

6+