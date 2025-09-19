Константин Юон, Провмыза и стрит-арист Илья Спич: в Музее Фаберже показывают нижегородский совриск

Фокус третьей экспозиции (после уральского и пермского искусства) серии «Открытый мир» направлен на молодых авторов и злободневные темы современности.
Илья Спич, "Зайцы в полночь. Хоровод сансары", 2025 года
26 сентября в Музее Фаберже совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» стартует третья часть всероссийского выставочного проекта «Открытый мир». Ранее в этом году в Шуваловском дворце были собраны работы известных уральских авторов, летом на их место пришли произведения современных художников из Перми, а сейчас покажут совриск нижегородских художников. Задача проекта — подсветить региональные культурные центры, «показать своеобразие искусства» и проследить преемственность художественных традиций в работах современных авторов.
В экспозицию «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» войдут 120 работ в разных медиумах — от живописи и графики до фотографии, скульптуры и арт-объектов.
Как рассказали в Музее Фаберже, выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» проведет от работ художников-классиков — мариниста Алексея Боголюбова, «русского импрессиониста» Константина Юона — к творчеству авторов второй половины XX века. Среди них: символист Анатолий Арапов, Дмитрий Арсенин, автор жанровых картин Олег Бордей, Павел Гусев, Владимир Данилюк, Вячеслав Жемерикин, Маргарита Касьянова, Виктор Летянин, Евгений Рудов, Михаил и Татьяна Холуевы, Ким Шихов, Алексей Варламов, Вячеслав Грачев, Николай Сметанин, а также другие художники из фондов Нижегородского государственного художественного музея.
Визуальный ряд дополнят работы из частных коллекций: скульптуры Вячеслав Потанин, живопись на мотивы древнерусского искусства Галия Надеждина. Это покажут вместе с образцами традиционного нижегородского ремесла — хохломской росписи — созданными Николаем Гущиным.
Второй этаж посвятят современному искусству. В экспозиции: крупноформатные арт-фото группы Провмыза, живописные работы и арт-объекты стрит-артистов Ильи Спич, Никиты Nomerz, Команды Той, Команды Bomse, Тимофея Малярова, деревопись Андрея Оленева из частного собрания. А также картины с элементами реализма, соц-арта и сюрреализма Кита Кимова.
Проект собран в сотрудничестве с Нижегородским государственным художественным музеем, студией «Тихая» и галереей «9Б». Искусство представят вместе с предметами из совместной дебютной коллекции бренда «Хохлома» с дизайнером Аленой Ахмадуллиной.
