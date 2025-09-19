Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Константин Юон, Провмыза и стрит-арист Илья Спич: в Музее Фаберже показывают нижегородский совриск

Фокус третьей экспозиции (после уральского и пермского искусства) серии «Открытый мир» направлен на молодых авторов и злободневные темы современности.

Илья Спич, "Зайцы в полночь. Хоровод сансары", 2025 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Фаберже

Илья Спич, "Зайцы в полночь. Хоровод сансары", 2025 года

26 сентября в Музее Фаберже совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» стартует третья часть всероссийского выставочного проекта «Открытый мир». Ранее в этом году в Шуваловском дворце были собраны работы известных уральских авторов, летом на их место пришли произведения современных художников из Перми, а сейчас покажут совриск нижегородских художников. Задача проекта — подсветить региональные культурные центры, «показать своеобразие искусства» и проследить преемственность художественных традиций в работах современных авторов.

В экспозицию «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» войдут 120 работ в разных медиумах — от живописи и графики до фотографии, скульптуры и арт-объектов. 

ПРОВМЫЗА, "Сколько ягод — столько и женщин", 2024 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Фаберже

ПРОВМЫЗА, "Сколько ягод — столько и женщин", 2024 год

Вячеслав Грачев, "И лето прошло", 2023 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Фаберже

Вячеслав Грачев, "И лето прошло", 2023 год

Как рассказали в Музее Фаберже, выставка «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» проведет от работ художников-классиков — мариниста Алексея Боголюбова, «русского импрессиониста» Константина Юона — к творчеству авторов второй половины XX века. Среди них: символист Анатолий Арапов, Дмитрий Арсенин, автор жанровых картин Олег Бордей, Павел Гусев, Владимир Данилюк, Вячеслав Жемерикин, Маргарита Касьянова, Виктор Летянин, Евгений Рудов, Михаил и Татьяна Холуевы, Ким Шихов, Алексей Варламов, Вячеслав Грачев, Николай Сметанин, а также другие художники из фондов Нижегородского государственного художественного музея.

Кит Кимов, "Белка на Стрелке", 2022 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Фаберже

Кит Кимов, "Белка на Стрелке", 2022 год

Алексей Оленев, "Вдали от дома", 2020-2023 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Музея Фаберже

Алексей Оленев, "Вдали от дома", 2020-2023 года

Визуальный ряд дополнят работы из частных коллекций: скульптуры Вячеслав Потанин, живопись на мотивы древнерусского искусства Галия Надеждина. Это покажут вместе с образцами традиционного нижегородского ремесла — хохломской росписи — созданными Николаем Гущиным.

Второй этаж посвятят современному искусству. В экспозиции: крупноформатные арт-фото группы Провмыза, живописные работы и арт-объекты стрит-артистов Ильи Спич, Никиты Nomerz, Команды Той, Команды Bomse, Тимофея Малярова, деревопись Андрея Оленева из частного собрания. А также картины с элементами реализма, соц-арта и сюрреализма Кита Кимова. 

Проект собран в сотрудничестве с Нижегородским государственным художественным музеем, студией «Тихая» и галереей «9Б». Искусство представят вместе с предметами из совместной дебютной коллекции бренда «Хохлома» с дизайнером Аленой Ахмадуллиной.

Выставка «Открытый мир. Современное искусство Пермского края» открыта с 7 июня по 13 июля 2025 в Музее Фаберже на Набережной Фонтанки, 21.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: