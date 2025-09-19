Константин Юон, Провмыза и стрит-арист Илья Спич: в Музее Фаберже показывают нижегородский совриск

26 сентября в Музее Фаберже совместно с культурно-историческим фондом «Связь времен» стартует третья часть всероссийского выставочного проекта «Открытый мир». Ранее в этом году в Шуваловском дворце были собраны работы известных уральских авторов, летом на их место пришли произведения современных художников из Перми, а сейчас покажут совриск нижегородских художников. Задача проекта — подсветить региональные культурные центры, «показать своеобразие искусства» и проследить преемственность художественных традиций в работах современных авторов.

В экспозицию «Открытый мир. Современное искусство Нижегородской области» войдут 120 работ в разных медиумах — от живописи и графики до фотографии, скульптуры и арт-объектов.