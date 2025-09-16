Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Эрмитаж открывает новые центры-спутники за границей: в Корее и на Аравийском полуострове

Меморандумы были подписаны в рамках 11-го Петербургского международного форума объединенных культур.

SHEE HENG CHONG / Shutterstock.com

11 сентября Эрмитаж и корейская компания Artworks подписали меморандум о создании первых центров-спутников музея в Корее. Соглашение предусматривает открытие двух площадок: цифрового центра на острове Чеджудо и просветительского комплекса в Сеуле или Соннаме.

Первая займется цифровым направлением: организацией мультимедийных выставок, проектов в сфере NFT. Вторая же — просветительской деятельностью: работой специальной школы, лектория и выставок. Первым событием станет мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в Сеуле в ноябре 2025 года.

Еще одно соглашение заключено с Национальным музеем Султаната Оман. Центр будет построен на юге страны, в мухафазе Дофар, и ежегодно будет показывать две выставки с работами из собрания Эрмитажа. Ключевой задачей центра также станет распространение русского языка и культуры в регионе.

Напомним, с 2022 это первые спутники музея, открывшиеся за границей. Ранее Эрмитаж уже открывал центры в Амстердаме (прекратил сотрудничество в 2022 году), Лас-Вегасе, Лондоне и Венеции. Проект по созданию центра в Китае, анонсированный в 2017 году, был отложен из-за пандемии.

