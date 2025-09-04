Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Научно-просветительному отделу Эрмитажа — 100 лет! Отмечают запуском новых инклюзивных лекций и масштабным курсом об искусстве Востока

К юбилею рассказываем о лекционных планах на предстоящий сезон и делимся новыми программами.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
В 2025 году Научно-просветительный отдел Эрмитажа отмечает столетие. Его история началась с Экскурсионного бюро, где в 1925 году работали лишь 15 научных сотрудников. В 30-е годы XX века в музее начали готовить собственные кадры, а в послевоенное время — тематические экскурсии и лекции об истории искусств.

Сегодня Лекторий Эрмитажа — одна из крупнейших просветительских площадок Петербурга. Лекции проходят в Главном штабе, Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» и во Дворце Меншикова. Программа охватывает не только историческую ретроспективу, но и узконаправленные вопросы: шедевры на мировых аукционах, застольные сцены в нидерландском искусстве, обычаи русского двора и многое другое.

Тематически программа Лектория делится на несколько блоков — от искусства Древнего мира, Востока, Европы и России до истории коллекционирования. Ежегодно появляются новые лекции и мероприятия. Так, в этом году в РХЦ «Старая Деревня» запущена двухгодичная программа «Университет. Культура и искусство стран Востока», а в Главном штабе стартуют циклы с переводом на русский жестовый язык «Роскошь и величие русского императорского двора» и «Ощущения эпохи: запахи и ароматы в культуре».

В Эрмитаже существуют и инклюзивные программы, которые способствуют налаживанию коммуникации с глухими, слабослышащими и неслышащими людьми. Лекции сопровождаются синхронным переводом на русский жестовый язык, а в концертах принимают участие эксперты из сообщества глухих и глухие артисты.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа
Подробнее о просвещении можно узнать здесь. Запись на абонементы открывается 5 сентября.

