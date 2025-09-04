Ретроспектива Архипа Куинджи (более 200 работ!) покажут в Русском музее

Помимо культовых полотен из собрания музея покажут работы из региональных хранений, которые редко можно увидеть в Петербурге.
11 сентября в корпусе Бенуа Русского музея стартует масштабная выставка-ретроспектива «Архип Куинджи. Иллюзия света». В экспозиции — 202 произведения пейзажиста из собрания музея и других российских институций, в том числе самые известные: «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». Культовую «Лунную ночь на Днепре» покажут в отдельном полутемном пространстве. Визуальное решение создано кураторами Русского совместно с московским архитектором Юрием Аввакумовым.
Выставка соберет ретроспективу — от самых ранних произведений до поздних работ.
Архип Куинджи (1842–1910) — живописец-пейзажист лирико-романтического направления, педагог. Учился в Общих художественных мастерских у Ивана Айвазовского в Феодосии, в Академии художеств. А после — работал ретушером в фотоателье, преподавал в Высшем художественном училище при Академии художеств. Работы художника полны ярких цветовых контрастов и световых эффектов, а композиции намеренно декоративные — утрированные и сказочные.
Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» открыта с 11 сентября 2025 по 30 марта 2026 года в корпусе Бенуа Русского музея на набережной канала Грибоедова, 2.
