Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Ретроспектива Архипа Куинджи (более 200 работ!) покажут в Русском музее

Помимо культовых полотен из собрания музея покажут работы из региональных хранений, которые редко можно увидеть в Петербурге.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

11 сентября в корпусе Бенуа Русского музея стартует масштабная выставка-ретроспектива «Архип Куинджи. Иллюзия света». В экспозиции — 202 произведения пейзажиста из собрания музея и других российских институций, в том числе самые известные: «Ладожское озеро», «Радуга» и «Ночное». Культовую «Лунную ночь на Днепре» покажут в отдельном полутемном пространстве. Визуальное решение создано кураторами Русского совместно с московским архитектором Юрием Аввакумовым.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Выставка соберет ретроспективу — от самых ранних произведений до поздних работ.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Архип Куинджи (1842–1910) — живописец-пейзажист лирико-романтического направления, педагог. Учился в Общих художественных мастерских у Ивана Айвазовского в Феодосии, в Академии художеств. А после — работал ретушером в фотоателье, преподавал в Высшем художественном училище при Академии художеств. Работы художника полны ярких цветовых контрастов и световых эффектов, а композиции намеренно декоративные — утрированные и сказочные.

Выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» открыта с 11 сентября 2025 по 30 марта 2026 года в корпусе Бенуа Русского музея на набережной канала Грибоедова, 2.

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: