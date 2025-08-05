Первые пасеки в России, «земляные яблоки» и цветники Растрелли: в «Петергофе» расскажут про «Образцовый огород Петра Великого»

9 августа в 12:00 у входа на территорию Дворца Петра I музея-заповедника «Петергоф» (Больничная горка, 2 у флигеля) стартует авторская экскурсия «Образцовый огород Петра Великого» от Елены Кузьменко — садового мастера, восстановившего декоративный огород. Хранитель сада и огорода проведет пеший маршрут во время которого расскажет о вкусах императоров, раскроет секреты монарших рецептов, а также поделится своими методиками выращивания овощей. Следующая ближайшая встреча — 23 августа.

Стрельнинский садово-огородный комплекс обеспечивал царский стол фруктами, овощами и лекарственными травами, испытывал новые сельхозкультуры. Помимо картофеля сажали и артишоки, и салаты-латуки, пытались акклиматизировать ананасы в теплицах и работали над агротехнологиями для северного климата. К 1733 году в огороде Петра Великого насчитывалось более 3 тысяч яблонь, арбузы, ранние огурцы и дыни, 50 груш, 400 кустов роз и сирени. Планировка цветников создавалась Растрелли в 1740-х годах. Именно в Стрельне впервые на территории России использовалась пасека: «по преданию, Петр завел в Стрельне пасеку, чтобы доказать, что пчелы могут жить недалеко от моря». Ульи привезли из Дерпта (Тарту), а местные крестьяне изобрели дуплянки — ульи-колоды из липы. Содержали пчел в Стрельне более 100 лет. Грядки с овощами для отпугивания вредителей соседствовали с пряными травами и цветами (на «голландский вкус»). Воду для полива брали у Карпиева пруда (огород поместили в низине), частые туманы обеспечивали натуральную защиту от заморозков, а дворец на холме спасал от сильных порывов ветра. Традиционно огород украшали керамическими вазами с тыквами, кабачками и яблоками.

Напомним, Путевой дворец Петра I обещали открыть в 2026 году. Сейчас там завершается этап реставрации.

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