Путевой дворец Петра I в Стрельне откроют в 2026

«В настоящее время мы уже пересекли экватор реставрационных работ в путевом дворце Петра I в Стрельне и планируем открыть его для посетителей в следующем году», — цитирует ТАСС генерального директора Государственного музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Он также напомнил, что музей-заповедник включает в себя 33 объекта. В настоящее время реализуется проект по созданию еще одного — павильона «Китайская кухня», который будет посвящен бытовым аспектам из жизни знати в Ораниенбауме и расскажет, как готовили блюда и принимали гостей.

Реставрационные работы в дворцово-парковом ансамбле «Ораниенбаум» поэтапно проводили с 2011 года. С того момента открыли интерьеры Большого Меншиковского дворца, Церковный корпус, дворец Петра III, Картинный дом, Павильон Катальной горки и Китайский дворец, завершили реставрацию Нижнего сада и Верхнего парка. Для посетителей парк Ораниенбаум полностью открыли после многолетней масштабной реставрации в 2023 году. Также воссоздали историческую планировку середины XIX века, провели работы по восстановлению ландшафтов и благоустройству территории, реконструкции мелиоративной системы и гидротехнических сооружений в соответствии с планом дворцового землемера 1854 года.

