Айвазовский, Репин, Коровин: как устроена выставка морских пейзажей (спойлер: и не только их) в Русском музее?

Третий зал — иллюстрация уникальных пейзажей Русского Севера и не менее выдающихся приключений его первооткрывателей. Помимо вполне реалистичных композиций с ледоколами, здесь есть мирискуснические пейзажи Коровина и мистические виды в версии авангардиста Редько (его сумасшедшее в хорошем смысле «Полуночное солнце» затмевает своим красным светом все вокруг).

Следующая часть экспозиции посвящена морякам и рыбакам — изобилие портретов групповых и одиночных, живописных и скульптурных. Пафос храбрости людей, вступающих в отношения с опасной стихией и разнообразие форм: от примитивистских стилизаций до упрощенного соцреализма.

Пятый зал представляет море как имманентную составляющую отпуска. Летние пейзажи, веселые загорелые дети на пляжах. Такие же загорелые (вероятно, и не менее веселые, но это неточно) взрослые на парусниках. Среди этой идиллии внезапным кажется Петр Кончаловский с, неожиданно, натюрмортом (возникает даже тревожное сомнение, что, возможно, из-за искривления пространственно-временного континуума вас переместило в залы «Нашего авангарда»). Но солнечный удар быстро проходит: логика в том, что натюрморт написан на фоне окна, в котором видна Балаклава (читай — море).