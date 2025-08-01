Айвазовский, Репин, Коровин: как устроена выставка морских пейзажей (спойлер: и не только их) в Русском музее?

В корпусе Бенуа стартовала выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII — XX веков». В экспозиции — работы Айвазовского (очевидно), а еще — Репина, Верещагина, Коровина, Кончаловского и Моисеенко. Разбираемся, как решен проект и на что в нем стоит обратить особое внимание.
А. Стрекавин. Моряки. 1947
Как выглядит выставка?
Экспозиция включает семь залов корпуса Бенуа, стены которых покрасили в цвет морской волны. Тут и там разложены якоря и навигационные приборы и приведены водные цитаты художников и поэтов — то ли для атмосферы, то ли всеобъемлющего, как морская гладь, охвата темы. Этот же принцип использован в отборе работ: из фондов, кажется, извлекли все, что как-то подходило. Кроме того, в экспликациях большинство пейзажей атрибутированы географически.
А. Боголюбов. Лунная ночь на море. 1874
Первый зал можно было бы назвать «У нас есть луврский "Плот "Медузы"" дома». Это сплошь романтические сюжеты — корабли, борющиеся со штормами, отражения луны в воде, экзотические бухты и скалы. Набатом в центре хедлайнер — «Девятый вал» Айвазовского. Напротив — корабельный колокол как рифма, подчеркивающая громкость образа. Здесь же «Шторм на Волге» Репина — картина, написанная под впечатлением от бури на реке. В нее художник попал, работая над «Бурлаками».
Следующий зал — более прозаичный взгляд на море. Виды портов, изображения кораблей, батальные сцены, смотры флотов и визиты иностранных эскадр. Два главных имени здесь — Алексей Боголюбов и его ученик Александр Беггров. Технические подробности, архитектура, детали такелажа выписаны ими максимально скрупулезно и достоверно — посетители, имеющие отношение к флоту, обсуждают и одобряют.
И. Титов. Севастопольский рейд. 1950-е
Третий зал — иллюстрация уникальных пейзажей Русского Севера и не менее выдающихся приключений его первооткрывателей. Помимо вполне реалистичных композиций с ледоколами, здесь есть мирискуснические пейзажи Коровина и мистические виды в версии авангардиста Редько (его сумасшедшее в хорошем смысле «Полуночное солнце» затмевает своим красным светом все вокруг).
Следующая часть экспозиции посвящена морякам и рыбакам — изобилие портретов групповых и одиночных, живописных и скульптурных. Пафос храбрости людей, вступающих в отношения с опасной стихией и разнообразие форм: от примитивистских стилизаций до упрощенного соцреализма.
Пятый зал представляет море как имманентную составляющую отпуска. Летние пейзажи, веселые загорелые дети на пляжах. Такие же загорелые (вероятно, и не менее веселые, но это неточно) взрослые на парусниках. Среди этой идиллии внезапным кажется Петр Кончаловский с, неожиданно, натюрмортом (возникает даже тревожное сомнение, что, возможно, из-за искривления пространственно-временного континуума вас переместило в залы «Нашего авангарда»). Но солнечный удар быстро проходит: логика в том, что натюрморт написан на фоне окна, в котором видна Балаклава (читай — море).
И. Айвазовский. Волна. 1889
Следующий зал довольно загадочный. В предыдущих тема выдерживалась, пусть и не всегда строго. Здесь же всего пять объектов, объединенных таинственным замыслом. Судите сами: это инсталляция 1995 года «Воздух моря» — керамические объекты курортного быта на фоне деревянного пейзажа в деревянном окне. Дальше — изображение идиллического парусника (холст, масло, 1890-е). Потом — фаянсовый мальчик у моря (1956 года выпуска), пейзаж концептуалиста Сергея Шаблавина 1982-го и изображенные одновременно в духе импрессионизма и Куинджи облака над морем 1907-го.
В сравнении еще более лаконичным кажется последний, седьмой, зал. Здесь все просто — огромная, на целую стену «Волна» Айвазовского (цитата на стене деликатно напоминает, что автор считал полотно лучшей своей бурей и очень хотел, чтобы оно сделалось общественным достоянием). В пандан идут бюсты разных деятелей, способствовавших прославлению русского флота.
Получается, что холстов Айвазовского на выставке всего два — неожиданно, учитывая его ставшую притчей во языцах плодовитость.
На что обратить внимание, кроме Айвазовского?
«Полуночное солнце» и «Мурман» Климента Редько. Авангардный поиск от автора «Восстания» из Третьяковской галереи (того самого, где Ленин в лучистом ромбе).
Панно Константина Коровина и Николая Клодта из северной серии. Коровин написал их для отдела окраин России на Всемирной выставке в Париже после путешествия на Север с Валентином Серовым в 1894 году. Из запасников не доставались так давно, что даже куратор полноценно увидела их впервые.
«Рыбаки Белого моря» Сергея Шадрунова. Свежеотреставрированный холст изображает обаятельных, выразительно написанных мужчин.
«Краснофлотцы» Бориса Ермолаева. Стилизованные, испытавшие влияние примитивизма, но трогательные персонажи.
«У моря» Евсея Моисеенко. Великолепный, как пластически, так и колористически, вариант разработки классической для художника подростковой темы.
Выставка «О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII — XX веков» продлится до 26 октября.
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