В Jessica Gallery рассуждают об аполлоническом и дионисийском через керамику (идеальный античный материал!)

Открывшаяся в галерее у Финского залива персональная выставка «Дафния» Веры Светловой обращается к античному мифу. В нем прекрасная нимфа, чтобы спастись от посягательств охваченного любовной страстью Аполлона, обратилась к богам с просьбой изменить ее облик и была превращена в лавровое дерево.
Вера Светлова. Фрагмент экспозиции «ДАФНИЯ»
Античный сюжет становится поводом поговорить о дихотомии хаоса и порядка. Материя не хочет меняться и сопротивляется — глина, превращаясь в керамику, дает усадку, пузыри, потеки и трещины. Но метаморфозы — единственный способ выжить. Попытки сохранить постоянство приводят к стагнации и смерти.
Вера Светлова. Фрагмент экспозиции «ДАФНИЯ»
Экспозиция концептуально разделена на две части. Аполлоническое, упорядоченное начало воплощают множество керамических слепков, образующих масштабную инсталляцию. Сопроводительный текст к этому отделу написала режиссер, художник, перформер и куратор Александра Абакшина-Пистолетова.
Дионисийство иллюстрирует серия абстракций на оргалите, оставленных глиняными слепками. Автор текста — куратор и художественный критик Илья Крончев-Иванов.
Выставка продлится до 28 сентября.
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