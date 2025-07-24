В Jessica Gallery рассуждают об аполлоническом и дионисийском через керамику (идеальный античный материал!)

Открывшаяся в галерее у Финского залива персональная выставка «Дафния» Веры Светловой обращается к античному мифу. В нем прекрасная нимфа, чтобы спастись от посягательств охваченного любовной страстью Аполлона, обратилась к богам с просьбой изменить ее облик и была превращена в лавровое дерево.