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Как коллекционер Аля Есипович превратила свои квартиры в Петербурге и Павловске в музей довоенного искусства?

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Коллекционер Аля Есипович превратила свои квартиры в Петербурге и Павловске в эскпо: куратор двух выставок-блокбастеров — «17/37. Советская скульптура. Взлет» в московском «Новом Манеже» и «Круг Петрова-Водкина» в Русском музее собирает довоенную скульптуру полузабытых советских художников, и теперь у нее в гостиной живут шедевры искусства начала XX века. Пять работ из своего собрания Аля показывает в октябре в петербургском «Манеже» на масштабной ретроспективе «Сопряжение форм. Русская скульптура ХХ века».

Никакого розовенького и серо-буро-малинового: как превратить свою квартиру в музей

Константин Рассохин

Куратор и коллекционер Аля Есипович даже мебель выбирает с провенансом — над диваном РК31/3 1956 года датского дизайнера Пола Кьерхолма для Кold Сhristensen висит работа современного скульптора и автора паблик-арт-объектов Константина Беньковича (без названия, единственный экземпляр сделан специально для Али). Слева — картина «Женщина в сиреневом платье» Надежды Лермонтовой (1910), художницы из круга Петрова-Водкина, справа — плакат Сергея Иванова, 1920-е

В слове «дом» все буквы для меня — заглавные. Я человек традиционных взглядов на мир, и дом для меня в первую очередь про корни. Моя опора, место, где жили мои родители, где вырос мой сын, куда приходят мои друзья, хотя я и веду довольно замкнутый образ жизни. Я живу на две квартиры — в городской и загородной, — и обе они устроены вокруг искусства: я его собираю и люблю. Поэтому в них нет того, что обычно есть в домах: штор, занавесок, ковров, скатертей или ваз. Когда мне дарят цветы, я ставлю их в обычные металлические ведра: считаю, они намного прекраснее любой самой хрустальной вазы. Зато везде установлен профессиональный выставочный свет, который перенастраивает специально обученный человек, если в доме появляется новый предмет искусства. Вешалки в моем шкафу повернуты в одну сторону, а все, что можно убрать из бытовых предметов, убрано. Например, мыло в ванной лежит за стеклянной перегородкой: зачем на него смотреть, если можно не смотреть?

Константин Рассохин

В гостиной разместилось собрание работ геометрического проекта (конец 1970-х) художника Леонида Борисова, который разрабатывал собственный язык абстракции. На Але: блуза и брюки Dries Van Noten, сабо Jil Sander (все — DayNight)

Константин Рассохин

В гостиной квартиры в Павловске много естественного света благодаря мансардным окнам и арочному окну в пол. Над ним расположилась работа ленинградского художника-нонконформиста Леонида Борисова. Аля Есипович решила, что в Павловске будет экспонироваться геометрическая абстракция советского и постсоветского времени. Стол, скамья и стулья Prikka — комплект 1957 года финского бренда Laukaan Puu, диван — Бельгия, 1960-е

Константин Рассохин

На столе серии Prikka финского бренда Laukaan Puu лежат каталог кураторского проекта Али «17/37. Советская скульптура. Взлет», Alla Esipovich “That's it” — сборник ее фото- и видеоработ за десять лет и каталог выставки «Круг Петрова-Водкина» в Русском музее — сорок работ на экспозиции были из ее личной коллекции

Константин Рассохин

В ванной комнате живут шведские кресла Инге Андерссон для Broderna Andersson (1960-е) и абстракция художника-авангардиста Олега Яковлева (1970-е)

Константин Рассохин

Полка из черненой нержавеющей стали сделана на заказ в петербургской мастерской

Константин Рассохин

Три геометрии Олега Яковлева над кухонным гарнитуром вечером отлично видны под прожекторами

Нет такого места, где нельзя разместить искусство, и правил, как именно его экспонировать. В художественных институтах объясняют, что скульптуру нужно смотреть со всех сторон. Да, скульптура часто требует пространства, как минимум, высоких потолков, к тому же если это не гипс, она еще и изрядно весит. Но ничто не мешает эти правила нарушать. Любое пространство, где мы проводим хотя бы небольшую часть времени, подходит для искусства. Да, даже туалет. Для каждого из своих интерьеров я выбрала отсутствие цвета. Никакого розовенького, голубого и серо-буро-малинового — у меня все нейтральное: стена существует для картины, а не наоборот. Тогда есть глубина: дом с голыми стенами для меня плоский.

Создать «мое» пространство в городской квартире, учитывая пожелания, когда-то мне помогла Анна Самойлова из архитектурной мастерской Даниила Зеймана. Иллюзия — считать, что ты можешь сам разобраться в архитектуре без помощи профессионала, это как лечиться по «Гуглу» — можно, но неэффективно. Мебель выбирала функциональную и лаконичную, а не «красивую», на это повлияло мое увлечение конструктивизмом. Я пользуюсь стальной кухней Bulthaup, сижу на кресле-качалке Sirkka Юрье Лампила 1936 года или кожаных креслах PK 22 Пола Кьерхолма, которые получили гран-при Миланской триеннале 1957 года. Мне важно, что за винтажными предметами есть история и они уже прошли какое-то бытование. В основном вся моя мебель сделана в период от 1920-х до 1970-х. Но есть и немецкий железный шкаф родом из ­1930-х. Для меня важно как удобство, так и то, чтобы на объект было радостно смотреть. Если в доме вдруг появляется то, что не соответствует этим двум критериям, пока я не избавлюсь от этого, не буду спать спокойно. В расстановке мебели и развеске искусства мне важна логика. В моем представлении у всего есть свое место — только оно и никакое другое, поэтому иногда вещь долго кочует по квартире, пока не будет найдена идеальная точка. Мир я воспринимаю глазами, даже музыку слушаю редко.

Как Аля бросила коллекционировать фарфор и живопись и полюбила скульптуру

Константин Рассохин

Аля Есипович разместила искусство в том числе в ванной комнате, отделанной черным сланцем. На Але: топ, брюки и ботильоны Rick Owens (DayNight)

Константин Рассохин

Минималистичная абстракция (1980-е) московской художницы и поэтессы Алены Кирцовой гармонирует со звездой (1970-е) Олега Яковлева

Константин Рассохин

Искусству есть место везде, даже в спальне. На стене слева — абстракция художника второй половины XX века Леонида Борисова (одна из ранних!), геометрический объект без названия Виктора Попова (1990-е), а над кроватью, сделанной на заказ, разместилась работа современного казанского живописца Ильгизара Хасанова (2005)

Константин Рассохин

В спальне обитают немецкий металлический шкаф 1930-х, датское кресло-качалка Hans J. Wegner и ранняя работа Леонида Борисова «Дуб»

В Павловске и Петербурге у меня живут две разные коллекции. В квартире на Петроградской обитает мой главный интерес — советская скульптура первой трети ХХ века. Хорошие работы этого периода сложно найти, многое пропало: гипсы сгорели в мастерских или были уничтожены временем, дерево почти не сохранилось, бронза была переплавлена во время Великой Отечественной войны как стратегический материал. Я собираю то, чего практически нет.

К скульптуре я пришла долгим путем. Закончив Санкт-Петербургский университет культуры по специальности «Арт-экспертиза», лет десять я посвятила фотографии, даже работала в прекрасном журнале «Собака.ru» директором фотодепартамента и фотографом рубрики «Портреты». А потом пришло собирательство. Моим первым увлечением стал послевоенный фарфор ЛФЗ. Конечно, поначалу ошибалась, покупала склеенные вещи или подделки — одним словом, прошла свой путь. Кстати, тогда мне еще нравились витрины, они были расставлены по квартире определенным образом, и в них была выставлена фарфоровая пластика.

Константин Рассохин

Аля Есипович поставила в гостиной диваны Rolf Benz, а светильник родом из 1970-х привезла из Италии. Но главные объекты здесь — картина «Модель в мастерской» (1926) художника Алексея Зернова, трагически погибшего в блокаду. Именно эту работу поместили на суперобложку каталога выставки «Круг Петрова-Водкина» в Русском музее. Скульптура «Орел» Дмитрия Цаплина (1930-е) — одна из жемчужин коллекции. На Але: жакет и брюки Nili Lotan (DayNight)

Константин Рассохин

Уникальная деревянная скульптура «Инвалид» (1920-е) Иннокентия Суворова, последователя филоновской школы, установлена на подставку, купленную в антверпенском культурном центре Kanaal дизайнера и арт-дилера Акселя Вервордта

Константин Рассохин

Рельеф из никелированной бронзы «Конькобежец» (1924–1926) работы Матвея Манизера

Константин Рассохин

Бронзовая скульптура «Игра в городки» академика Академии художеств СССР Матвея Манизера (1920-е) демонстрирует культ тела и спорта, сложившийся в Стране Советов

Однажды ко мне пришел друг и попросил меня собрать для него коллекцию агитационного фарфора ­1920-х — Казимира Малевича, Николая Суетина, Натальи Данько: все они делали для ЛФЗ уникальные экспериментальные вещи, которых сохранились буквально единицы. Я собрала — и переболела.

Следующим этапом стала живопись. Ко мне попали несколько работ художников круга Петрова-Водкина — почти у всех трагически сложилась судьба, и они остались малоизвестными, хотя были яркими, интересными, самобытными мастерами. Я поняла, что показать этих редких художников интересно и важно. С этой идеей я отправилась в Русский музей, предложила сделать выставку «Круг Петрова-Водкина», чтобы вместе с шедеврами из музейного собрания показать Фавсту Шихманову, Леонида Чупятова, Надежду Лермонтову, Раису Котович-Борисяк, Веру Жукову. Два года жила только этим, нашла порядка двухсот вещей. И как только сделала выставку, то не смогла больше никогда приобрести ни одной картины этого периода.

Почему выставка «17/37. Советская скульптура. Взлет» стала блокбастером

Константин Рассохин

В комнате раскрыты и укреплены «родные» потолочные балки, которые дают контраст старого и современного. Скульптура — «Обнаженная, закрывающая лицо» (1916) Бориса Королева, одного из лидеров художественного авангарда

Константин Рассохин

Стул финского дизайнера Эрика Бруггмана был изготовлен для отеля в Турку в 1928 году и имеет коллекционную ценность. Над ним — «Портрет Е. М. Уфлянда» (1931–1933) работы Татьяны Купервассер, участницы объединения «Круг художников»

Константин Рассохин

Портрет скульптора Леопольда Дитриха (1926) работы живописца Василия Беляшина, ученика Ильи Репина

Константин Рассохин

Разворот каталога «17/37. Советская сульптура. Взлет», ставшего энциклопедией пластического искусства СССР

Так в моей жизни появилась скульптура. Я почти случайно увидела работы советского скульптора Дмитрия Филипповича Цаплина — сердце мое сжалось и чуть не выскочило. Большая часть его наследия была утрачена, но то, что я увидела, было невероятно. Так у меня появился «Лев идущий» — абсолютно очеловеченная фигура, чья форма отсылает к Египту и Ассирии, наскальным рисункам, где автор и черпал свое вдохновение. В 1927 году нарком Луначарский отправил Цаплина в творческую командировку в Европу, и тот работал и выставлялся в Париже, Мадриде, Лондоне и на Майорке, дружил с Шаляпиными (не все знают, что великий бас и его сын, тоже Федор, были очень одаренными художниками и скульпторами) был знаком с Роденом и Пикассо, но практически все свои огромные камни после семилетнего путешествия привез обратно в Москву.

Константин Рассохин

Трем скульптурам Дмитрия Цаплина, приятельствовавшего с Пикассо, Шаляпиным и Цадкиным, — «Льву идущему», «Медведю» и барельефу «Материнство» — отведено специальное пространство. «Медведь» из цветного мрамора отправится в октябре 2023-го на масштабную выставку пластического искусства в ЦВЗ «Манеж»

Константин Рассохин

«Голова» работы Леопольда Дитриха (1910-е) переехала из мастерской скульптора, у стены — каменный барельеф «Крадущаяся пантера» Дмитрия Цаплина

Константин Рассохин

Аля Есипович развесила часть своего собрания художников круга Петрова-Водкина шпалерным способом. На Але: пиджак Vetements, платье Rick Owens, сабо Jil Sander (все — DayNight)
 

После войны Цаплина обвинили в формализме, и при жизни у него больше не было ни одной персональной выставки. Третьяковская галерея сейчас планирует большую ретроспективу художника. Я втянулась, и постепенно у меня появились скульптуры Леопольда Дитриха, Василия Ватагина, Надежды Крандиевской, Матвея Манизера и рельеф революционера Степана Халтурина работы Натана Альтмана — разные по стилистике вещи. Есть замечательная маленькая деревянная скульптура Иннокентия Суворова, которая тоже пришла ко мне от наследников художника. Я очень ею дорожу — она выполнена в филоновской манере: редкость! (Павел Филонов — один из самых радикальных и экспериментальных художников и идеологов русского авангарда. — Прим. ред.).

Сейчас мне кажется, что скульптура — это бесконечное поле для изучения и коллекционирования, которое мне не надоест, и любовь моя к ней никогда не пройдет. На волне своего увлечения я задумала выставку «17/37. Советская скульптура. Взлет» — при поддержке и финансировании музейно-выставочного комплекса ­РОСИЗО она этой весной прошла в московском креативном пространстве «Новый Манеж» и стала для меня важнейшим профессиональным этапом в жизни. как куратор я объезжала музейные фонды и частных коллекционеров. Временные рамки выставки в названии были обусловлены историей художественного процесса: в ­1917-м был творческий подъем, много искусства, много надежд, в ­1918-м начался ленинский план монументальной пропаганды и появились материальные возможности реализовывать амбициозные заказы государства. Рельефы, которые были сделаны в то время, стали новыми иконами, а коммунизм — новой религией. В 1932 году все творческие объединения были ликвидированы, началась борьба с формализмом и курс на один большой соцреализм.
 

Константин Рассохин

Аля Есипович и «Лев идущий» Дмитрия Цаплина

Константин Рассохин

Бронзовый «Ядротолкатель» (1926) скульптора Елены Янсон-Манизер напоминает анатомические фигуры

Константин Рассохин

Горельеф Марии Страховской «Митинг по случаю закладки памятника “Освобожденный труд”» (1920-е) сделан в рамках ленинского плана монументальной пропаганды

Нам очень повезло получить на выставку огромный рельеф из 21 фрагмента — «Индустрия социализма» Исаака Менделевича 1937 года. Он был снят для реставрации со знаменитого конструктивистского дома-самолета в Москве, и его еще не успели водрузить на место. Вторая большая удача — показать бюст писателя и политического деятеля Александра Радищева работы Леонида Шервуда. Это первый в Петербурге памятник, установленный по заказу того самого ленинского плана в ограде Зимнего дворца. По причине нехватки средств он был выполнен из гипса, начал разрушаться и был отправлен почти на сто лет в запасники музея архитектуры имени Щусева. Для нас из Музея городской скульптуры привезли гигантскую двухтонную гранитную голову Фердинанда Лассаля (родоначальник немецкой социал-демократии стал вторым после Радищева советским памятником, установленным в Петрограде. — Прим. ред.) работы Виктора Синайского. Это важно потому, что, как правило, монументализм в выставочной среде представлен в виде эскизов, рисунков, графики и нереализованных проектов. А нам это удалось преодолеть. На экспозиции не было проходных вещей, мы смогли даже получить из Третьяковской галереи гипс конструктивистского Бориса Королева, художника мирового уровня, и работы ОРС — Общества русских скульпторов — объединения 1920-х годов, просуществовавшего всего несколько лет: Беатрисы Сандомирской, Александра Матвеева, Исидора Фрих-Хара. Оформление выставки придумал архитектор Антон Горланов — он выстроил экспозицию в виде серпа и молота, — получилось очень эффектно.

Константин Рассохин

Комната Лениных: небольшая скульптура вождя работы Марии Денисовой-Щаденко (этой художнице посвящена поэма Владимира Маяковского «Облако в штанах») перекликается с крупным бюстом Ленина авторства Сергея Меркурова — редкая подписная отливка за номером один (1924 год). На столе замахивается бронзовая «Девушка с мячом» (1930-е) Арменака Степаняна

Константин Рассохин

Работы художников 1920-х — учеников Кузьмы Петрова-Водкина — соседствуют с фрагментом работы Аллы Урбан, современного автора объектов и инсталляций из меди, бумаги, стали и алюминия. Кресло-качалка 1930-х для финского бренда Oy Veljekset Lampilа сделал дизайнер и чемпион Олимпийских игр по прыжкам в воду Юрье Лампила

Константин Рассохин
Константин Рассохин

«Натурщик» (1934) ленинградского автора Бориса Пикунова

Издательство ABCdesign сделало каталог выставки «17/37. Советская скульптура. Взлет», который на самом деле стал энциклопедией советской скульптуры. Эту книгу можно будет купить и в нашем ЦВЗ «Манеж» — 11 октября там откроется масштабная экспозиция «Сопряжение форм. Русская скульптура ХХ века», где будут и вещи из моего собрания — «Медведь» из цветного мрамора Дмитрия Цаплина, бронзовая «Девушка с мячом» Арменака Степаняна, деревянная «Обезьяна» Василия Ватагина, «Портрет актрисы Александры Яблочкиной» работы Надежды Крандиевской из тонированного гипса (Куратор выставки в «Манеже» Елизавета Павлычева задумала охватить в экспозиции все прошлое столетие и показать, как пластично и эмоционально скульптура отражала философские, социальные, политические, научные, технические и культурные изменения целого века. — Прим. ред.). Я очень хочу сохранить целостность моей коллекции и рада, что интерес к скульптуре растет — ведь она так долго оставалась в тени живописи.

Почему человек и его дом составляют экосистему

Архивы пресс-служб

Альбом фотографий Али Есипович No Comment

Архивы пресс-служб

Альбом фото- и видеоработ Али Есипович That's it

Архивы пресс-служб

Каталог выставки «17/37. Советская скульптура. Взлет»

Вернемся к дому. С ним я составляю единое целое, мне важен порядок внутри и снаружи. Адрес с историей, красивая чистая парадная с цветами, что вокруг здания — все имеет значение. Меня удивляет, когда в доме порядок, но открывается дверь, а снаружи бардак. В загородной квартире в Павловске я много времени потратила на то, чтобы добиться переноса от дома скамеек, на которых, к сожалению, выпивали и днем, и ночью. В прекрасных березовых аллеях, ведущих к парку, парковались машины, я победила и это, спасибо всем неравнодушным. Ответственность за место, в котором ты живешь, очень важна: дом намного больше, чем просто помещение или интерьер. Из гаража я ­обустроила себе летнюю кухню, где могу и обедать, и загорать, и хранить велосипеды для прогулок в парке. Искусство тоже везде — лестницу украшают прекрасные работы Давида Боровского, ленинградского художника-графика, а квартиру — геометрические абстракции Леонида Борисова, экспрессионизм Владимира Яковлева и минимализм Алены Кирцовой.

Текст КСЕНИЯ ГОЩИЦКАЯ 

Фото КОНСТАНТИН РАССОХИН 

Стиль МАКСИМ ЛЯЩЕНКО 

Визаж и волосы ПОЛИНА ПАНЧЕНКО 

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Аля Есипович-Рогинская

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