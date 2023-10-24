Как коллекционер Аля Есипович превратила свои квартиры в Петербурге и Павловске в музей довоенного искусства?

Нет такого места, где нельзя разместить искусство, и правил, как именно его экспонировать. В художественных институтах объясняют, что скульптуру нужно смотреть со всех сторон. Да, скульптура часто требует пространства, как минимум, высоких потолков, к тому же если это не гипс, она еще и изрядно весит. Но ничто не мешает эти правила нарушать. Любое пространство, где мы проводим хотя бы небольшую часть времени, подходит для искусства. Да, даже туалет. Для каждого из своих интерьеров я выбрала отсутствие цвета. Никакого розовенького, голубого и серо-буро-малинового — у меня все нейтральное: стена существует для картины, а не наоборот. Тогда есть глубина: дом с голыми стенами для меня плоский.

Создать «мое» пространство в городской квартире, учитывая пожелания, когда-то мне помогла Анна Самойлова из архитектурной мастерской Даниила Зеймана. Иллюзия — считать, что ты можешь сам разобраться в архитектуре без помощи профессионала, это как лечиться по «Гуглу» — можно, но неэффективно. Мебель выбирала функциональную и лаконичную, а не «красивую», на это повлияло мое увлечение конструктивизмом. Я пользуюсь стальной кухней Bulthaup, сижу на кресле-качалке Sirkka Юрье Лампила 1936 года или кожаных креслах PK 22 Пола Кьерхолма, которые получили гран-при Миланской триеннале 1957 года. Мне важно, что за винтажными предметами есть история и они уже прошли какое-то бытование. В основном вся моя мебель сделана в период от 1920-х до 1970-х. Но есть и немецкий железный шкаф родом из ­1930-х. Для меня важно как удобство, так и то, чтобы на объект было радостно смотреть. Если в доме вдруг появляется то, что не соответствует этим двум критериям, пока я не избавлюсь от этого, не буду спать спокойно. В расстановке мебели и развеске искусства мне важна логика. В моем представлении у всего есть свое место — только оно и никакое другое, поэтому иногда вещь долго кочует по квартире, пока не будет найдена идеальная точка. Мир я воспринимаю глазами, даже музыку слушаю редко.