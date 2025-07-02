150 лет (!) еврейского искусства в Петербурге покажут на выставке «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности» в KGallery

С 18 июля по 14 сентября в KGallery открыта выставка «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности» и посвящена творчеству еврейских художников, чья судьба тесно связана с Петербургом. Экспозиция впервые объединит произведения четырех поколений живописцев, графиков и скульпторов, работавших в Петербурге, Петрограде и Ленинграде последние 150 лет: от академика Исаака Аскназия и его картины «Еврейская свадьба» из Русского музея через классиков первой половины XX века — Исаака Бродского, Марка Шагала, Натана Альтмана, Соломона Юдовина — до мастеров «второго авангарда» («Алеф») и современных авторов.

Кураторами выступили глава научного центра «Петербургская иудаика» ЕУ и исследователь фольклора и искусства восточноевропейских евреев Валерий Дымшиц и команда KGallery. Проект подготовлен совместно с Ассоциацией «Петербургская иудаика» при поддержке Российского еврейского конгресса, Генконсульства Израиля в Петербурге и Регионального еврейского конгресса.