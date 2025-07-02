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Искусство

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150 лет (!) еврейского искусства в Петербурге покажут на выставке «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности» в KGallery

Экспозиция впервые представляет еврейское искусство Петербурга как целостное явление — от классики до «второго авангарда».

Натан Альтман, эскиз обложки журнала Judaica. 1915 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Натан Альтман, эскиз обложки журнала Judaica. 1915 год

С 18 июля по 14 сентября в KGallery открыта выставка «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности» и посвящена творчеству еврейских художников, чья судьба тесно связана с Петербургом. Экспозиция впервые объединит произведения четырех поколений живописцев, графиков и скульпторов, работавших в Петербурге, Петрограде и Ленинграде последние 150 лет: от академика Исаака Аскназия и его картины «Еврейская свадьба» из Русского музея через классиков первой половины XX века — Исаака Бродского, Марка Шагала, Натана Альтмана, Соломона Юдовина — до мастеров «второго авангарда» («Алеф») и современных авторов.

Кураторами выступили глава научного центра «Петербургская иудаика» ЕУ и исследователь фольклора и искусства восточноевропейских евреев Валерий Дымшиц и команда KGallery. Проект подготовлен совместно с Ассоциацией «Петербургская иудаика» при поддержке Российского еврейского конгресса, Генконсульства Израиля в Петербурге и Регионального еврейского конгресса.

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Исаак Аскназий. Еврейская свадьба. 1893 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Исаак Аскназий. Еврейская свадьба. 1893 год

Выставка состоит из семи разделов, которые покажут, как художники изображали настоящее или вымышленное местечко; каким они видели Ленинград; как в своих живописи и графике они интерпретировали библейские мотивы, традиции иудаизма, еврейской семьи, фольклорного театра и народного искусства.

Это работы 24 авторов из частных и музейных собраний: Исаака Аскназия, Исаака Бродского, Марка Шагала, Натана Альтмана, Соломона Юдовина, Соломона Гершова, Анатолия Каплана, Давида Гобермана, Алека Рапопорта, Евгения Абезгауза, Александра Манусова, Саши Окуня, Семена Белого, Анатолия Заславского, Арона Зинштейна, Михаила Карасика, Льва Сморгона, театральных художников Эмиля Капелюша и Валерия Полуновского.

Марк Шагал. Теленок (Баран). 1927-1928 года
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой KGallery

Марк Шагал. Теленок (Баран). 1927-1928 года

Сед-дизайн проекта создан в перекличке с бытом еврейских «местечек» и национальными мотивами художником театра и преподавателем РГИСИ Валерием Полуновским. Музыкальное сопровождение — Константином Учителем. Сопровождающая образовательная программа включает лекции, экскурсии и публикацию каталога. 

Выставка «Местечко на Фонтанке. От Шагала до современности» открыта с 18 июля по 14 сентября 2025 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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