Александр Дашевский, alesha и другие художники объясняют современность людям будущего в L.E.Gallery

«Здесь утопия концепции в названии выставки — не фантазия, а дисциплина ума: вызов для себя мыслить дальше, строить глубже, оставлять после себя не просто память, а структуру. Взять на себя ответственность сейчас перед будущими поколениями за произведения, которые станут в итоге точкой опоры для исследования сегодняшних нас», — делятся кураторы проекта Жанна Баженова и Андрей Запруднов.

L.E.Gallery (LOVE ENRICHES GALLERY или экс-L.E.Store) — независимая галерея современного искусства, расположенная на Невском проспекте, 146. Существует с 2018 года под руководством основателей Рината Асадулина и Жанны Баженовой и представляет начинающих и известных современных художников. Среди них — лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 Александр Дашевский, график Александр Мортаев, Андрей Рудьев, скульптор-металлист Антонина Фатхуллина, Сергей Колосов (aka koloss rodoski) и многие другие.

Выставка «То, что останется после тебя: археология будущего» открыта с 14 июня по 4 июля в L.E.Gallery на Невском проспекте, 146 (вход — с улицы Полтавская).

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