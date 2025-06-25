Александр Дашевский, alesha и другие художники объясняют современность людям будущего в L.E.Gallery

Пул из 16 современных авторов собирает капсулы времени — фрагменты живописи, звуковые отрывки, световые следы, уцелевшие изображения предметов и людей — и представляет «археологию будущего».
До 4 июля в L.E.Gallery совместно с галереей «₽убл» идёт коллективная выставка «То, что останется после тебя: археология будущего». В основе проекта — радикальный эксперимент: что рассказали бы о нашем времени гипотетические люди будущего, изучая случайно уцелевшие артефакты. В экспозиции представлены художники, работающие на стыке науки, digital-арта и традиционных медиа.
Среди участников — Иван Покидышев, Леонид Тяптин, Андрей Рылов, Алексей Грачев, Дарья Шкелева, alesha, Данил Савинский, Артем Тарасов, дуэт Лев/Бочков, лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Дашевский, Lbank, Владимир Поляков, Наталья Стручкова, Ольга Moon, Дмитрий Смолин и Татьяна Подмаркова.
В хайлайтах проекта — «спекулятивные интерфейсы» Данилы Савинского, стеклянные рыбы-индикаторы, «оживающие» от звуковых волн, Андрея Рылова, киот с цикадами «Один день из жизни мух» Алексея Грачева и многое другое.
«Здесь утопия концепции в названии выставки — не фантазия, а дисциплина ума: вызов для себя мыслить дальше, строить глубже, оставлять после себя не просто память, а структуру. Взять на себя ответственность сейчас перед будущими поколениями за произведения, которые станут в итоге точкой опоры для исследования сегодняшних нас», — делятся кураторы проекта Жанна Баженова и Андрей Запруднов.
L.E.Gallery (LOVE ENRICHES GALLERY или экс-L.E.Store) — независимая галерея современного искусства, расположенная на Невском проспекте, 146. Существует с 2018 года под руководством основателей Рината Асадулина и Жанны Баженовой и представляет начинающих и известных современных художников. Среди них — лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2025 Александр Дашевский, график Александр Мортаев, Андрей Рудьев, скульптор-металлист Антонина Фатхуллина, Сергей Колосов (aka koloss rodoski) и многие другие.
Выставка «То, что останется после тебя: археология будущего» открыта с 14 июня по 4 июля в L.E.Gallery на Невском проспекте, 146 (вход — с улицы Полтавская).
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