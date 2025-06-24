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Искусство

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Семьи «арефьевского круга» соберут выставку-аукцион (с редкими находками!) «Наследники» и расскажут о неинституциональном коллекционировании

Цель проекта — показать, как частные семейные архивы могут быть альтернативой музейному хранению.

Александр Арефьев
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

Александр Арефьев

Владимир Шагин
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

Владимир Шагин

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

3 июля в арт-пространстве на Литейном, 14 стартует предаукционная выставка-продажа «Наследники». Лоты — коллекции семей художников-наследников советского андеграунда: Александра Арефьева, Владимира Шагина, Натальи Жилиной, Шолома Шварца. Их работы дополнит современное искусство от Юстины Комиссаровой, Сергея Чинника и Нины Спасской. Торги представят 39 лотов: графику и живопись.

Наталья Жилина, "Белый кот"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

Наталья Жилина, "Белый кот"

Наталья Жилина, "Белый кувшин"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

Наталья Жилина, "Белый кувшин"

Наталья Жилина, "Портрет Олега Рахлина", 1975 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

Наталья Жилина, "Портрет Олега Рахлина", 1975 год

Организатор — аукционно-образовательный проект Pont des Art, помогающий формировать частные и музейные коллекции. Вход свободный по предварительной регистрации.

Александр Арефьев, "Эстафета"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

Александр Арефьев, "Эстафета"

Александр Арефьев, "Канатоходцы", 1966 год (из коллекции Дмитрия Шагина)
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Pont des Art

Александр Арефьев, "Канатоходцы", 1966 год (из коллекции Дмитрия Шагина)

В 19:00 начнется открытая дискуссия с участием хранителей архивов, режиссеров и кураторов. Модератором выступит директор Музея нонконформизма Анастасия Пацей. Художник Дмитрий Шагин и Иоанна Мартьянова представят коллекцию работ Владимира Шагина, Натальи Жилиной и мастеров «арефьевского круга», художница из династии Чинник-Спасских (Сергей Чинник и Нина Спасская) Юстина Комиссарова расскажет о преемственности в искусстве, а актриса («Брат» Балабанова) и автор спектакля «Память любви» (ГМИИ имени Пушкина) поделится опытом театрального переосмысления наследия нонконформистов.

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