Цель проекта — показать, как частные семейные архивы могут быть альтернативой музейному хранению.
3 июля в арт-пространстве на Литейном, 14 стартует предаукционная выставка-продажа «Наследники». Лоты — коллекции семей художников-наследников советского андеграунда: Александра Арефьева, Владимира Шагина, Натальи Жилиной, Шолома Шварца. Их работы дополнит современное искусство от Юстины Комиссаровой, Сергея Чинника и Нины Спасской. Торги представят 39 лотов: графику и живопись.
Организатор — аукционно-образовательный проект Pont des Art, помогающий формировать частные и музейные коллекции. Вход свободный по предварительной регистрации.
В 19:00 начнется открытая дискуссия с участием хранителей архивов, режиссеров и кураторов. Модератором выступит директор Музея нонконформизма Анастасия Пацей. Художник Дмитрий Шагин и Иоанна Мартьянова представят коллекцию работ Владимира Шагина, Натальи Жилиной и мастеров «арефьевского круга», художница из династии Чинник-Спасских (Сергей Чинник и Нина Спасская) Юстина Комиссарова расскажет о преемственности в искусстве, а актриса («Брат» Балабанова) и автор спектакля «Память любви» (ГМИИ имени Пушкина) поделится опытом театрального переосмысления наследия нонконформистов.
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