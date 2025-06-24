В 19:00 начнется открытая дискуссия с участием хранителей архивов, режиссеров и кураторов. Модератором выступит директор Музея нонконформизма Анастасия Пацей. Художник Дмитрий Шагин и Иоанна Мартьянова представят коллекцию работ Владимира Шагина, Натальи Жилиной и мастеров «арефьевского круга», художница из династии Чинник-Спасских (Сергей Чинник и Нина Спасская) Юстина Комиссарова расскажет о преемственности в искусстве, а актриса («Брат» Балабанова) и автор спектакля «Память любви» (ГМИИ имени Пушкина) поделится опытом театрального переосмысления наследия нонконформистов.

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