В Эрмитаже стартует «Джаз-променад в ритмах ар-деко»

По субботам после закрытия музея посетители смогут посетить выставку «Упакованные грёзы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева», а потом познакомиться с музыкой и танцами «ревущих двадцатых». Без них невозможно представить это время. Перед гостями выступят профессиональные артисты Международной Ассоциации балов, которые расскажут истории через танцы от фокстрота до линди-хопа. Их исполнит команда Plyaskin group в сопровождении джазового квартета Jolly Pancakers.

Проект — продолжение экспериментов Театра-лаборатории Эрмитажа («Флора», «Чудесный источник», «Сутра золотого света»). На время проведения «Джаз-променада в ритмах ар-деко» Шуваловский проезд Эрмитажа станет особым пространством наравне с Общественным форумом Главного штаба — продолжением Дворцовой площади, местом для городских событий и праздников.

Сеансы пройдут 21 июня, 12, 19 и 26 июля, 9, 16 и 23 августа — в 20:30 и в 22:30.

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