В Эрарте соберут памятники духа на выставке академиста Максима Королькова «Сила времени»

Герои работ Королькова изображены как старые тиражные гипсовые скульптуры из постсоветских парков: они пережили разрушения, утратили части, но сохранили «силу и достоинство».
С 4 июля на третьем этаже Музея современного искусства Эрарта открывается персональная выставка живописца с академическим бэкграундом Максима Королькова «Сила времени». В ее основе — разговор о хрупкости тела и стойкости духа. Центральное место в экспозиции занимает цикл StrongPeople 2020-х годов — серия живописных портретов спортсменов с инвалидностью.
18 картин развесят как гипсовые изваяния в парке — спиной к спине. Композиционный центр инсталляции — культовый образ девушки с веслом (символе соцреализма 1930-х годов). Эта фронтальная фигура, как и у другие скульптуры, частично разрушилась и потеряла части себя во времени. От центральной скульптуры композиционно расходятся остальные образы. Через визуальную параллель с поврежденными памятниками автор поднимает широкий круг тем: о природе времени, различных типах сопротивления, уязвимости и победе.
Среди других хайлайтов — три картины из серии «Lost» о современном человеке, несколько работ из цикла о необратимости времени «Знаменитый песочный плащ».
Куратор — Мария Ягушевская.
Максим Корольков (1990) — художник-живописец, живет и работает в Петербурге. Окончил Академию художеств имени Репина. Восстанавливает алтарные росписи, разрушенные после революции, в соборе родного города — Верхней Туры. Работает со средним и крупным форматом в реалистическом стиле, деконструирует устоявшиеся культурные коды — символы советской эпохи и 90-х. А соцреалистические типажи помещает в абсурдные обстоятельства. Работы художника находятся в частных коллекциях России и Китая. Регулярно участвует в групповых выставках в ведущих галереях Москвы и Санкт-Петербурга — ART&BRUT Gallery, ВИНЗАВОД, Эрарта, Beriozka gallery и других.
Персональная выставка Максима Королькова «Сила времени открыта с 4 июля по 7 сентября в Музее современного искусства Эрарта на 29-я линии Васильевского острова, 2.
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