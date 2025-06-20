В Эрарте соберут памятники духа на выставке академиста Максима Королькова «Сила времени»

С 4 июля на третьем этаже Музея современного искусства Эрарта открывается персональная выставка живописца с академическим бэкграундом Максима Королькова «Сила времени». В ее основе — разговор о хрупкости тела и стойкости духа. Центральное место в экспозиции занимает цикл StrongPeople 2020-х годов — серия живописных портретов спортсменов с инвалидностью.

18 картин развесят как гипсовые изваяния в парке — спиной к спине. Композиционный центр инсталляции — культовый образ девушки с веслом (символе соцреализма 1930-х годов). Эта фронтальная фигура, как и у другие скульптуры, частично разрушилась и потеряла части себя во времени. От центральной скульптуры композиционно расходятся остальные образы. Через визуальную параллель с поврежденными памятниками автор поднимает широкий круг тем: о природе времени, различных типах сопротивления, уязвимости и победе.

Среди других хайлайтов — три картины из серии «Lost» о современном человеке, несколько работ из цикла о необратимости времени «Знаменитый песочный плащ».

Куратор — Мария Ягушевская.