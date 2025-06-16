Авангардный автор, певец макабрических образов (с театральным бэкграундом!) и апологет эмо-кор-эстетики показывает несуществующий спектакль о юной Саре К. и ее переживаниях: тревоге, страхе неопределенности, стрессе и поиске себя.
19 июня в историческом здании доходного дома купца Черепенникова на Фонтанке, 39 открывается персональная выставка нижегородского художника (и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода») Никиты Пирумова «Земная». В центре нового проекта Marina Gisich Gallery — «иллюстративная сценография» к воображаемому спектаклю: крупноформатная живопись, графика и объекты художника последних лет с персонажами-марионетками и декорациями. Автор нарочито выполнят фон в виде условного театрального задника, среди которого герои и слова обитают и теряются в «почти игрушечном пространстве».
«Ларчик открылся, и мы столкнулись с чем-то странным, неопознанным… В какой-то момент я стал рассказывать об этом проекте, как об опыте прогулки по лесу. Ближе к вечеру, когда уже стемнело, ты идешь с фонариком, передвигаешься на ощупь. И вдруг тебя что-то толкает в спину, сбивает с ног. Ты летишь носом в землю, и эти секунды, пока ты еще не разбил себе нос, для меня они самые ценные, это то, с чем я работаю», — рассказывает Никита.
«Земная» — смысловое продолжение серии «Ширма безопасности», «театральной увертюры о девочке-подростке, затерявшейся в мире хтонических сказочных декораций».
Никита Пирумов (2002) — нижегородский художник. Окончил Нижегородское театральное училище, после работал художником-оформителем Театре оперы и балета Пушкина. В своей художественной практике работает с перформансом, графикой, живописью и инсталляцией. Выступает как от собственного имени, так и от лица Эдуарда Кипяткова и Бориса Ноймана — выдуманных персонажей-художников, реализующих различные творческие стратегии. Сотрудничает с нижегородскими институциями: сотрудничает с ЦСИ «Терминал А», с 2023 — приглашенный художник студии «Тихая».
Персональная выставка Никиты Пирумова «Земная» открыта с 19 июня по 31 августа в пространстве «Петербург-концерт» на набережной Фонтанки, 39.
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