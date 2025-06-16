19 июня в историческом здании доходного дома купца Черепенникова на Фонтанке, 39 открывается персональная выставка нижегородского художника (и лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода») Никиты Пирумова «Земная». В центре нового проекта Marina Gisich Gallery — «иллюстративная сценография» к воображаемому спектаклю: крупноформатная живопись, графика и объекты художника последних лет с персонажами-марионетками и декорациями. Автор нарочито выполнят фон в виде условного театрального задника, среди которого герои и слова обитают и теряются в «почти игрушечном пространстве».

«Ларчик открылся, и мы столкнулись с чем-то странным, неопознанным… В какой-то момент я стал рассказывать об этом проекте, как об опыте прогулки по лесу. Ближе к вечеру, когда уже стемнело, ты идешь с фонариком, передвигаешься на ощупь. И вдруг тебя что-то толкает в спину, сбивает с ног. Ты летишь носом в землю, и эти секунды, пока ты еще не разбил себе нос, для меня они самые ценные, это то, с чем я работаю», — рассказывает Никита.