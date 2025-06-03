Recycle Group, Ирина Корина, Вадим Михайлов и еще 15 художников сотрут лишние мысли в исторических интерьерах Фонарных бань

Это совместный проект московской поп-ап галереи Grabar Gallery и петербургской MYTH Gallery.
Вадим Михайлов, "НЕ ПОЛОЖЕНО (РУССКАЯ МАНТРА No11)", 2023 год
11 июня в старейших банях Петербурга — в здании конца XIX века архитектора, мастера эклектики, автора дома Зингера Павоа Сюзора — открывается групповой site-specific проект «Ритуал от лишних мыслей». Выставка проходит при поддержке Фонарных бань, MYTH Gallery и московской pop-up галереи Grabar Gallery. Посетить выставку можно только с медиатором — тур длится от 60 до 90 минут. А ближе познакомиться с памятником санитарного зодчества можно на экскурсии от креативного бюро «Глазами инженера».
В экспозиции — работы 18 современных авторов: Recycle Group, Андрей Азбуниак, Людмила Баронина, Анна Быстрова, Юлия Вирко, Мила Гущина, Петр Кирюша, Александр Китаев, Ирина Корина, Оля Кройтор, Вадим Михайлов, Николай Онищенко, Александра Паперно, Вова Перкин, Ульяна Подкорытова, Милена Стрелкова и Егор Федоричев. Их работы в разных техниках — текстильные объекты и металлические скульптуры, живопись и аудио-инсталляции — рассказывают о ритуале очищения: «в бурлящей повседневности баня становится пространством, где возможно замедлить время и обрести себя».
Интерьеры Фонарных бань, построенные более 150 лет назад, вдохновлены римскими термами — большими общественными купальнями, где люди не только умытвались, но и встречались, общались. Куратор выставки, Кристина Романова, создает из старейших петербургских бань схожее место притяжения — пространство, где можно очиститься не только физически, но и ментально.
Site-specific экспозиция откроется масштабной эклектичной инсталляцией Ирины Кориной (участницы нашего арт-дропа «Собака.ru» «Коллекционировать искусство» !), ведет через каскад расписных глиняных ваз Вовы Перкина к порталу виртуального очищения от Recycle Group. Среди других ключевых работ – фольклорные инсталляции Вадима Михайлова и Ульяны Подкорытовой, аудио-инсталляция о нелинейности времени Николая Онищенко и многое другое.
Grabar Gallery — это pop-up галерея современного искусства, основанная в 2019 году Наталией Грабарь. Проект сотрудничает с начинающими авторами, такими как Анна Быстрова, Юлия Вирко, Мила Гущина и Оля Кройтор. На протяжении пяти лет команда Grabar Gallery провела групповые выставочные проекты с участием известных и молодых современных художников в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем-Новгороде, Алмаате (Казахстан) на частных и государственных площадках.
Групповая выставка «Ритуал от лишних мыслей» открыта с 11 по 23 июня в Фонарных банях, на Фонарном переулке, 1.
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