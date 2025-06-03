Recycle Group, Ирина Корина, Вадим Михайлов и еще 15 художников сотрут лишние мысли в исторических интерьерах Фонарных бань

11 июня в старейших банях Петербурга — в здании конца XIX века архитектора, мастера эклектики, автора дома Зингера Павоа Сюзора — открывается групповой site-specific проект «Ритуал от лишних мыслей». Выставка проходит при поддержке Фонарных бань, MYTH Gallery и московской pop-up галереи Grabar Gallery. Посетить выставку можно только с медиатором — тур длится от 60 до 90 минут. А ближе познакомиться с памятником санитарного зодчества можно на экскурсии от креативного бюро «Глазами инженера».

В экспозиции — работы 18 современных авторов: Recycle Group, Андрей Азбуниак, Людмила Баронина, Анна Быстрова, Юлия Вирко, Мила Гущина, Петр Кирюша, Александр Китаев, Ирина Корина, Оля Кройтор, Вадим Михайлов, Николай Онищенко, Александра Паперно, Вова Перкин, Ульяна Подкорытова, Милена Стрелкова и Егор Федоричев. Их работы в разных техниках — текстильные объекты и металлические скульптуры, живопись и аудио-инсталляции — рассказывают о ритуале очищения: «в бурлящей повседневности баня становится пространством, где возможно замедлить время и обрести себя».