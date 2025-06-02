Художница Евгения Тут осмысляет любовь через переписку на выставке «Письмо — это поцелуй без губ» в руинах Екатерининского собрания

В основе проекта — невербальный диалог о телесной близости, когда в пространстве между «видимым и невидимым, жестом и памятью о нем, телом и его отсутствием» скрывается «след дыхания на стекле».
4 июня в руинированном зале Екатерининского собрания открывается персональная выставка петербургской художницы Евгении Тут «Письмо — это поцелуй без губ» от Pop-Up Gallery Екатерины Поповой. В залах модернистского особняка архитектора Мунца соберут работы из текстиля и графику тушью, выполненные в духе переписки, а дополнят — видео-артом. Через письма Евгения раскрывает собственную историю — едва уловимые чувственные переживания: неловкие прикосновения, тоску по встрече, страстные мысли о другом, любовное настроение и боль разрыва. Куратором проекта выступил участник тех событий, но имя остается за кадром — частное становится общим.
«Хрупкие материалы — рисовая бумага, шелк, свет — становятся носителями опыта любви, растянутой во времени и разрушенной дистанцией. История отношений, где слова стали телом, а расстояние — главной темой, переплетается с мифами о границе миров. Между реальным и воображаемым — интимная зона перехода. Так интимное становится нелокальным, утрата — коллективной», — рассказывают в Pop-Up Gallery.
Выставка выстроена как многослойный текст, где начало и конец «рифмуются», а каждое мгновение — встреча, любовь, расставание и память — перекликается с предыдущим, создавая бесконечный чувственный уроборос. Сторителлинг основан на 13 письмах, каждое из которых раскрывает отдельный смысловой пласт проекта. Слова оборачиваются поцелуями, абстрактные графические линии напоминают быстротечный конденсатный рисунок, а микс разрозненных фрагментов трансформируется в непрерывный поток воспоминаний.
«Это одна из тех работ, где я остро ощущаю утрату акта ручного письма в жизни людей, наблюдаю этот распад письменности и одновременно, окидывая взором далекое прошлое и далекое будущее, нахожу, что существуют и другие формы письма. Я задумывала эту работу, как нечто безмерное, как мир», — признается Евгения Тут.
Визуальная эстетика проекта отсылает к écriture féminine — философской концепции французской писательницы Элен Сиксу. По её мнению, «женское письмо» — это условный акт литературного освобождения женщины, обретение своего голоса через текст. По версии Сиксу, при помощи письма можно глубже раскрыть чувственный и телесный опыт. Евгения Тут взяла эту идею за основу, чтобы исследовать границы личного и коллективного опыта.
Евгения Тут (1982) — междисциплинарная художница, работает на стыке архитектуры, каллиграфии и современного искусства. Окончила ГАСУ со степенью магистра архитектуры, прошла обучение в «Школе Родченко» и школе интерпретации современного искусства «Пайдейя». Участница фестиваля Ars Electronica (2021), резидент Центра художественного производства ГЭС-2 «Своды», фонд V-A-C, Москва (2022), Номинант премии им. Сергея Курехина в номинации «Лучшее произведение современного искусства» (2023). Работы художницы находятся в музейных коллекция и частных собраниях, в том числе в Русском Музее, Музее «Гараж», Limonov Art Fondation, Фонде Ru Art's, Swan Hellenic и других.
Персональная выставка Евгении Тут «Письмо — это поцелуй без губ» открыта с 4 июня по 5 июля в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90.
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