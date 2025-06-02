Художница Евгения Тут осмысляет любовь через переписку на выставке «Письмо — это поцелуй без губ» в руинах Екатерининского собрания

4 июня в руинированном зале Екатерининского собрания открывается персональная выставка петербургской художницы Евгении Тут «Письмо — это поцелуй без губ» от Pop-Up Gallery Екатерины Поповой. В залах модернистского особняка архитектора Мунца соберут работы из текстиля и графику тушью, выполненные в духе переписки, а дополнят — видео-артом. Через письма Евгения раскрывает собственную историю — едва уловимые чувственные переживания: неловкие прикосновения, тоску по встрече, страстные мысли о другом, любовное настроение и боль разрыва. Куратором проекта выступил участник тех событий, но имя остается за кадром — частное становится общим.

«Хрупкие материалы — рисовая бумага, шелк, свет — становятся носителями опыта любви, растянутой во времени и разрушенной дистанцией. История отношений, где слова стали телом, а расстояние — главной темой, переплетается с мифами о границе миров. Между реальным и воображаемым — интимная зона перехода. Так интимное становится нелокальным, утрата — коллективной», — рассказывают в Pop-Up Gallery.

Выставка выстроена как многослойный текст, где начало и конец «рифмуются», а каждое мгновение — встреча, любовь, расставание и память — перекликается с предыдущим, создавая бесконечный чувственный уроборос. Сторителлинг основан на 13 письмах, каждое из которых раскрывает отдельный смысловой пласт проекта. Слова оборачиваются поцелуями, абстрактные графические линии напоминают быстротечный конденсатный рисунок, а микс разрозненных фрагментов трансформируется в непрерывный поток воспоминаний.