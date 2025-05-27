В «Росфото» стартовал фестиваль «Петербургский фотоуикенд» — ко Дню города

С 27 мая по 1 июня в «Росфото» впервые проведет фестиваль «Петербургский фотоуикенд» — серию мероприятий, посвященных истории, искусству и архитектуре города. В программе: экскурсии, мастер-классы и прогулки по знаковым локациям Петербурга.

27 мая, 19:00 — практика стрит-фотографии с Сергеем Гуриным. Под руководством фотографа-классика участники изучат экспозицию «Росфото», а затем попробуют создавать кадры в духе ленинградской пленочной школы на улицах города. Внимание: подходит даже для новичков со смартфонами!

30 мая, 19:00 — экскурсия по выставке «Евгений Злобин. Поэтика города. Ленинград 1950–1960-х». Подробнее про театрального фотографа Евгения Злобина и его снимки города эпохи оттепели мы писали здесь.

31 мая, 14:00 — Пешеходная экскурсия «Большая Морская вчера и сегодня». Маршрут проведет от здания «Росфото» — к гостиницам «Англетер» и «Астория», через Гороховую улицу с ее страховыми обществами и секретными дворами. Повтор — 1 июня, 14:00.

31 мая, 16:00 — Мастер-класс «По следам дадаистов. Коллаж в духе авангарда». В программе — история направления, его графический стиль, а также практика коллажа.

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