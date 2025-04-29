В «Росфото» покажут «Поэтику» Ленинграда эпохи «оттепели» в фотографиях режиссера Евгения Злобина

Его неразрывно связано с ленинградской сценой, экраном и улицами — именно здесь он ставил спектакли, учил будущих режиссеров, а также фиксировал город в серии фотозарисовок.
«Поэтика города. Ленинград 1950–1960-х» открывается 30 апреля в «Росфото». Экспозиция соберет оригинальные отпечатки режиссера, актера и фотографа Евгения Злобина из коллекции музейно-выставочного центра. На них — знакомые виды: утопающий в весенних лужах «Медный всадник», разведенные мосты, прохожие на фоне Казанского собора.
Фотография для Злобина была одним из важнейших инструментов режиссера, через которую он мог анализировать и фиксировать изменчивость жизни. В его снимках самое важное — это композиция, игра света и тени, стремление передать эмоциональное состояние города и петербуржцев.
Злобин самостоятельно освоил ремесло фотографии. Его работы, в основном созданные в 1950–1960-х годах, отражают атмосферу Ленинграда времен «оттепели». Он снимал городские пейзажи, архитектуру и прохожих, стремился запечатлеть дух эпохи и характер города. Особое место в экспозиции занимает серия «Персоны», снятая в мае 1962 года.
Евгений Злобин (1928-1997) — советский актер, театральный и телевизионный режиссер, педагог и фотолюбитель, чья жизнь и творчество тесно связаны с культурой Ленинграда. В 1955 году поступил на режиссерское отделение Государственного театрального института, где учился вместе с такими будущими мастерами, как Алексей Герман-старший и Леонид Менакер.
Выставка «Поэтика города. Ленинград 1950 – 1960-х» открыта с 30 апреля в музейно-выставочном центре «Росфото» на Большой Морской, 35.
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