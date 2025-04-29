В «Росфото» покажут «Поэтику» Ленинграда эпохи «оттепели» в фотографиях режиссера Евгения Злобина

«Поэтика города. Ленинград 1950–1960-х» открывается 30 апреля в «Росфото». Экспозиция соберет оригинальные отпечатки режиссера, актера и фотографа Евгения Злобина из коллекции музейно-выставочного центра. На них — знакомые виды: утопающий в весенних лужах «Медный всадник», разведенные мосты, прохожие на фоне Казанского собора.

Фотография для Злобина была одним из важнейших инструментов режиссера, через которую он мог анализировать и фиксировать изменчивость жизни. В его снимках самое важное — это композиция, игра света и тени, стремление передать эмоциональное состояние города и петербуржцев.