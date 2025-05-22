Художники Иван и Сергей Горшковы поменяются арт-смыслами — для совместной выставки в Marina Gisich Gallery

Сергей Горшков (1958) — художник, скульптор и график, один из основателей воронежской галереи «Х.Л.А.М.». Известен работами из дерева. Его произведения, представленные в собраниях 19 музеев страны, сочетают наивную выразительность лубка с тонкой иронией. «Искусство – это волшебная пещера, что начинается сразу за дверью реальности», — говорит художник.

Иван Горшков (1986) — современный российский художник, работает в жанрах скульптуры, живописи, графики и инсталляции. В работе миксует различные материалы — металл, дерево, ткань, игрушки. Создает полуабстрактные формы, которые напоминают фантастических существ или мутации. «Моя цель — создать напряжение, источник которого нельзя распознать», — признается он, превращая случайности в часть художественного замысла. В 2017 году Горшков был признан «Художником года» по версии Cosmoscow, а в 2020 году получил премию «Инновация» в номинации «Художник года» за персональную выставку «Фонтан всего» в МMOMA. Его работы представлены в коллекциях Новой Третьяковки и Московского музея современного искусства.

Выставка «Горшков в квадрате» открыта с 7 июня по 7 сентября 2025 года в Marina Gisich Gallery на набережной Фонтанки, 121.

12+