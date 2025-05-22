Художница Анастасия Климова отдает трибьют Пегги Гуггенхайм в bulthaup

Выставка «Пространство Peggi G» с работами художницы Анастасии Климовой откроется 23 мая в Галерее дизайна | bulthaup. Это творческий трибьют американской галеристки и мецената Пегги Гуггенхайм, построенный вокруг идеи «коррелятивного» искусства дизайнера Фридриха Кислера. Именно он в 1942 году создал для Гуггенхайм музей-галерею «Искусство этого века» с универсальной биоморфной мебелью Correalistic Rocker. По замыслу Кислера, кресла-качалки соединялись и трансформировались более чем в 18 вариантов: скамейки, фиксированные сиденья или подставки для произведений искусства. После закрытия галереи в 1947 году все объекты были распроданы, а в 2002 году перевыпущены небольшим тиражом — многие из них теперь хранятся в пространстве bulthaup.

В этих «коррелирующих» декорациях Анастасия Климова представляет свои неоабстрактные экспрессионистские работы. Это крупноформатная живопись написана под сильным влиянием Джексона Поллока и его техники капельного орошения. Так художница отдает дань Гуггенхайм и ее новаторскому музею-галерее, где дизайн и искусство сливались в единую органичную среду — пространство встречи исторических артефактов и смелых абстрактных форм XX–XXI веков.