Эксклюзив! Максим Савва, Dariella и Zean Zack: объявлены участники третьей ярмарки совриска PAF в «Севкабель Порту»

Третья ежегодная PAF пройдет по традиции в общественном культурно-деловом пространстве «Севкабель Порт» в Гавани Васильевского острова — на этот раз с 15 по 18 мая.

В cекции независимых художников свои работы представят Паша Аделев, Антон Батанов, Ольга Безлепкина, Ирина Бороденко, Алина Буглеева, Лена Бур, Вера Вальтер, Лера Варпаева, Катя Веселовская, Инна Гришечкина, Катя Деревоток & TNL, Анастасия Дунаева, Саша Дюкова, Герман Журавский, Виталий Зеленко, Надежда Ишкиняева, Мария Кавко, Анастасия Канищева, Мария Катьянова, Настя Кашуба, Саша Ковалева, Катя Кожушная, Антон Козубов, Алсу Коуки Амри, Ярослава Комиссарова, Марина AIA Копнина, Евгений Корелин, Дарья Кочеткова, Сергей Кретенчук, Анна Крюкова, Руслан Кувшин, Арина Лапик, Вера Латышева, Полина Лола, Вика Любимова, Виктор Любишкин, Екатерина Максимова, Тимофей Маляров, Саша Медведева, Юлия Момотова, Ада Морозова, Ксения Муралёва, Анастасия Мячина, Ома, Вера Петровская, Максим Поликарик, Елизавета Полицина, Даша Растунина, Любовь Ремизова, Ксения Романко, Катя Ромашова, максим савва, Александра Слон, Маша Сомик, Евгений Старов, Анна Сярова, Елена Тонро, Алёна Троицкая, Екатерина Уварова, Алина Утробина, Ксюша Федя, Илья Фролов, Дмитрий Хлебников, Алиса Чачамга, Лилия Шапран, Андрей Шепель, <<шум поля>>, Василий Иванов и Ева Нитка, «Натальная арт-группа», Катя Коса, Sasha Palm, Лена Сено, Ксюша Grange, Артем Icona, Андрей Soul, Tatiana Mishchenko, caretakerr, PAOLO, Pati Ceramics, Группа "Sexcabel", valleri, Viselitsa и Zean Zack.

Диджитал-арт будет представлен работами Яны Афанасьевой, Павла Дикова, Степана Терещенко, Дарьи Арбузовой, Лизы DANDY и Dariella.

Галереи-участники «Port Art Fair» — «573», Культурный центр «Артишок», Башйорт (Уфа), Лавка «Зеленогорск», Галерея «Небеса», ОКОЁМ, Фиджитал-галерея «Охра», Инклюзивное дизайн-бюро «Простые вещи», арт-лавка СЕТКА, Центр современной культуры «Смена» (Казань), Сообщество Современных Сибирских Художников / СССХ, Стрит-арт хранение, ТЕТА, «Хрусталик» («Никольские Хрустальные Мастерские», Пенза), Школа дизайна НИУ ВШЭ | HSE ART AND DESIGN SCHOOL, Abramova gallery, ART ROOM IRNBY, b.c.a, Bad Gallery, Bait Park, DEBOSH gallery, Eggz Gallery, Fondazione Bondarev, GUMER GALLERY, Hideout, INSTITUTE OF VISUAL ARTS, JOY GALLERY, лаборатория MESS {XR Lab}, NOWADAYS office, OLA OLA, Par Nik, Parazit, ROOM34 print и STIEGLITZ ACADEMY.