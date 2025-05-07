От Джона Фекнера до Dusto: более 120 (!) объектов из частных собраний показывают в «Стрит-арт хранении»

17 мая в «Стрит-арт хранении» стартует «Частный сектор» — выставка-исследование современной уличной волны и ее дальнейшей судьбы в собраниях коллекционеров. Более 120 работ из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Красноярска — от эскизов до крупных студийных инсталляций — показывают, что стрит-арт может быть — «личным, дерзким, уязвимым и в то же время удивительно стойким».

Среди коллекционеров: художник, куратор и теоретик уличного искусства (и лауреат премии Сергея Курехина) Игорь Поносов, Павел и Александр Балеевы, сооснователь галереи Inloco Наталья Вознесенская, сооснователь Института исследования стрит-арта Михаил Астахов, фестиваль «Стенограффия» и паблик-арт бюро «Новь». А среди авторов — пионер стрит-арта в США Джон Фекнер, московский уличный художник Женя 0331с, Кирилл Кто, Dusto и многие другие.