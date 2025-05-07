От Джона Фекнера до Dusto: более 120 (!) объектов из частных собраний показывают в «Стрит-арт хранении»

«Частный сектор» — это материалы с паблик-арт фестивалей, личные вещи художников и архивы проектов, до этого почти не представленные широкой публике. Отдельный раздел посвящен коллекционерам и меценатам и всем, кто собирает и хранит стрит-арт.
17 мая в «Стрит-арт хранении» стартует «Частный сектор» — выставка-исследование современной уличной волны и ее дальнейшей судьбы в собраниях коллекционеров. Более 120 работ из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Красноярска — от эскизов до крупных студийных инсталляций — показывают, что стрит-арт может быть — «личным, дерзким, уязвимым и в то же время удивительно стойким».
Среди коллекционеров: художник, куратор и теоретик уличного искусства (и лауреат премии Сергея Курехина) Игорь Поносов, Павел и Александр Балеевы, сооснователь галереи Inloco Наталья Вознесенская, сооснователь Института исследования стрит-арта Михаил Астахов, фестиваль «Стенограффия» и паблик-арт бюро «Новь». А среди авторов — пионер стрит-арта в США Джон Фекнер, московский уличный художник Женя 0331с, Кирилл Кто, Dusto и многие другие.
Главный куратор САХ
История искусства во многом складывается не только благодаря художникам, но и благодаря тем, кто собирает, хранит и передает дальше то, что могло бы исчезнуть навсегда. Частные коллекционеры, меценаты и просто увлеченные люди играют в этом процессе не меньшую роль, чем сами авторы. Именно они нередко определяют, какие произведения доживут до наших дней и получат признание.
В рамках выставки «Стрит-арт хранение» запускает экскурсии в формате «Новый ракурс» с приглашенными спикерами. Среди них — Игорь Поносов, коллекционер Александр Балеев, руководитель фестиваля «Стенограффия» Анна Клец.
Выставка «Частный сектор» открыта с 17 мая по 1 июля в «Стрит-арт хранении» на Кожевенной улице, 40Е.
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