В Выборгском замке представят масштабную коллекцию кирпичей Фальконье и старинных стеклянных архитектурных элементов

«Архитектурная коллекция имеет значение лишь тогда, когда ее можно увидеть и осмыслить. Впервые собранные воедино, эти стеклянные предметы способны отразить целую эпоху строительной культуры, оставшуюся в прошлом столетии», — рассказал куратор выставки, искусствовед, коллекционер, фронтмен проекта falconnier.ru Никита Андреев.

Единственным современным экспонатом станут стеклянные кирпичи Фальконье. Их покажут в виде разноцветных кладок, демонстрирующих возрождение этой технологии. На выставке представят все популярные модели стеклянного кирпича, которые получили распространение в Европе и Америке сто лет назад, а также уникальная модель «морская раковина». Дополнят экспозицию материалы современного производства: зрители увидят сырье для выдувания кирпичей, инструменты, видео процесса и даже эксперименты с поиском идеальной формы.