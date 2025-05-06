В Выборгском замке представят масштабную коллекцию кирпичей Фальконье и старинных стеклянных архитектурных элементов

На выставке «Свет сквозь время: архитектурное стекло в орбите Фальконье» представят напольные призмы и иллюминаторы, оконные призмы Люксфер, стекла Кепплер, стеклянную черепицу, разнообразные ручки со стеклянными валиками, советские стеклоблоки и другие виды стекол. Особое место в экспозиции займут подлинные каталоги и прейскуранты начала ХХ века, подтверждающие аутентичность коллекции. Такая масштабная коллекция стеклянных архитектурных элементов конца XIX — начала XX века будет представлена впервые в России.
«Архитектурная коллекция имеет значение лишь тогда, когда ее можно увидеть и осмыслить. Впервые собранные воедино, эти стеклянные предметы способны отразить целую эпоху строительной культуры, оставшуюся в прошлом столетии», — рассказал куратор выставки, искусствовед, коллекционер, фронтмен проекта falconnier.ru Никита Андреев.
Единственным современным экспонатом станут стеклянные кирпичи Фальконье. Их покажут в виде разноцветных кладок, демонстрирующих возрождение этой технологии. На выставке представят все популярные модели стеклянного кирпича, которые получили распространение в Европе и Америке сто лет назад, а также уникальная модель «морская раковина». Дополнят экспозицию материалы современного производства: зрители увидят сырье для выдувания кирпичей, инструменты, видео процесса и даже эксперименты с поиском идеальной формы.
Сегодня стекло снова в фокусе архитектурных экспериментов: его переосмысляют, комбинируют с новыми технологиями, используют в проектах будущего. Эта выставка — мост между прошлым и настоящим, демонстрирующий, какие инженерные решения столетней давности вдохновляют современных архитекторов и дизайнеров, каким может быть новое прочтение исторического материала через призму современных технологий.
Выборг — один из немногих российских городов, где сохранились оригинальные примеры подобных стеклянных конструкций. Выставка дает уникальную возможность жителям и гостям города увидеть эти артефакты вблизи, узнать об их истории и значении для развития архитектуры.
Выставка «Свет сквозь время: архитектурное стекло в орбите Фальконье» пройдет с 17 мая по 21 сентября 2025 года в Выборге, Замковый остров, 1 (Выборгский замок).
Комментарии (0)