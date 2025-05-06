18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Выборгском замке представят масштабную коллекцию кирпичей Фальконье и старинных стеклянных архитектурных элементов

На выставке «Свет сквозь время: архитектурное стекло в орбите Фальконье» представят напольные призмы и иллюминаторы, оконные призмы Люксфер, стекла Кепплер, стеклянную черепицу, разнообразные ручки со стеклянными валиками, советские стеклоблоки и другие виды стекол. Особое место в экспозиции займут подлинные каталоги и прейскуранты начала ХХ века, подтверждающие аутентичность коллекции. Такая масштабная коллекция стеклянных архитектурных элементов конца XIX — начала XX века будет представлена впервые в России.

Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab

«Архитектурная коллекция имеет значение лишь тогда, когда ее можно увидеть и осмыслить. Впервые собранные воедино, эти стеклянные предметы способны отразить целую эпоху строительной культуры, оставшуюся в прошлом столетии», — рассказал куратор выставки, искусствовед, коллекционер, фронтмен проекта falconnier.ru Никита Андреев.

Как искусствовед (и бывший руфер!) Никита Андреев восстановил утерянную в 1930-х технологию стеклянных кирпичей Фальконье

Единственным современным экспонатом станут стеклянные кирпичи Фальконье. Их покажут в виде разноцветных кладок, демонстрирующих возрождение этой технологии. На выставке представят все популярные модели стеклянного кирпича, которые получили распространение в Европе и Америке сто лет назад, а также уникальная модель «морская раковина». Дополнят экспозицию материалы современного производства: зрители увидят сырье для выдувания кирпичей, инструменты, видео процесса и даже эксперименты с поиском идеальной формы.

Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab

Сегодня стекло снова в фокусе архитектурных экспериментов: его переосмысляют, комбинируют с новыми технологиями, используют в проектах будущего. Эта выставка — мост между прошлым и настоящим, демонстрирующий, какие инженерные решения столетней давности вдохновляют современных архитекторов и дизайнеров, каким может быть новое прочтение исторического материала через призму современных технологий.

Выборг — один из немногих российских городов, где сохранились оригинальные примеры подобных стеклянных конструкций. Выставка дает уникальную возможность жителям и гостям города увидеть эти артефакты вблизи, узнать об их истории и значении для развития архитектуры.

Выставка «Свет сквозь время: архитектурное стекло в орбите Фальконье» пройдет с 17 мая по 21 сентября 2025 года в Выборге, Замковый остров, 1 (Выборгский замок).

Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Фото предоставлены экспериментальным производством NWGlass-lab
Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: