Эксклюзив! Рассказываем, что делать (кроме как коллекционировать искусство!) на главной ярмарке совриска PAF

Делимся полной программой дискуссий и лекций. Параллельная часть Port Art Fair пройдет в пространстве «Вольта» по соседству с «Севкабель Портом».
Алина Буглеева, "Лучик"
С 15 по 18 мая в параллельной программе третьего PAF — встречи с исследователями, опен-токи и лекционная часть от образовательного проекта Doctrina et Nobiles.
- 15 мая, 19:00 — Дискуссия «Искусство — ремесло — дизайн. Последние тренды» с участием Ксении Бандориной (кандидат искусствоведения), Анны Заведий (куратор PAF), Елизаветы Закураевой (арт-менеджер) и других. Обсудят, где граница между утилитарным изделием и художественным объектом, почему ДПИ возвращается в современное искусство и какую роль в этом играют ярмарки.
- 16 мая, 18:00 — лекция «Между садом и фабрикой: Уильям Моррис, прогресс и ностальгия». Владислав Дегтярев (кандидат культурологии, доцент СПбХА) расскажет об идеях основоположника Arts & Crafts.
- 16 мая, 19:30 — лекция «Традиции & Эксперимент: поиск локальной идентичности». Искусствовед Ксения Бандорина расскажет, как современные дизайнеры и художники сочетают традиционные техники с экспериментами и какие технологии помогают сохранять преемственность.
- 17 мая, 12:00 — «Мода XXI века: искусства и ремесла». Историк моды Мария Яковлева расскажет о принципах Arts & Crafts и коллекциях Ульяны Сергеенко и Татьяны Парфеновой.
- 17 мая, 13:30 — дискуссия «Ресайклинг, апсайклинг в дизайне и моде». Мария Яковлева, дизайнер Никита Зелепухин, искусствовед Ольга Исаева обсудят, как переработка материалов превращается в стратегию брендов и форму «культурной» памяти.
- 17 мая, 16:00 — «Искусство как бизнес: художник, продюсер, предприниматель». Креативный директор образовательных программ для предпринимателей СКОЛКОВО, эксперт программы «Культурный код» Юлия Колганова расскажет о симбиозе экономики и вдохновения: от уникальности бренда до новых цифровых источников дохода для художников.
- 17 мая, 18:00 — «Как превратить стрит-арт в свитер и скульптуру в джинсы». Куратор Befree Co:Create Ира Матвеева покажет примеры, как арт-объекты адаптируют для модных коллекций.
- 17 мая, 20:00 — «Что там, на антресолях? Эго-документы в неофициальной культуре». Историк культуры, хранитель архива «Гаража» Дмитрий Козлов расскажет про уличные архивы андеграунда и их роль в истории искусства.
- 18 мая, 12:00 — «Craft vs Design: новые коллаборации». Ксения Бандорина расскажет о трендах 2025/26, неожиданных коллаборациях и возвращении классики в дизайн.
- 18 мая, 13:30 — «Личный музей: коллекционирование прикладного искусства и дизайна». Ксения Бандорина объяснит, как начать собирать ремесленные артефакты и превратить хобби в экспертную практику.
- 18 мая, 15:00 — «Спекулятивный, критический и фикшн-дизайн».
- Трофим Попов (ИТМО) расскажет о дизайне, предсказывающем будущее и экспериментирующем с формой.
- 18 мая, 16:30 — «Социальная ткань: ремесленные техники в современном искусстве». Исследователь и куратор Молодежного центра Эрмитажа Анна Тыренко объяснит, как текстиль и вышивка стали самостоятельным нарративом в глобальной культуре.
Кашуба, "Неабсолютная функциональность"
Port Art Fair — ежегодная ярмарка, направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены, которая дает возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать свое искусство. Ярмарка — это концептуальное продолжение двух проектов: «7-й независимой ярмарки современного искусства», проводимой художниками из арт-объединения «Север-7», а также SAM FAIR, которая проходила в Музее стрит-арта. Обе, избегая сухой формальный подход, давали художникам площадку для оригинальной презентации своих работ и возможность прямого общения с большой аудиторией. С каждым годом число участников только растет. Так, в 2023 году свои стенды представили 8 галерей и объединений, а независимых художников было 70. Годом позднее — 26 и 61 соотвественно.
Об участниках писали подробнее здесь.
16+
Комментарии (0)