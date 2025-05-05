Эксклюзив! Рассказываем, что делать (кроме как коллекционировать искусство!) на главной ярмарке совриска PAF

Port Art Fair — ежегодная ярмарка, направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены, которая дает возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать свое искусство. Ярмарка — это концептуальное продолжение двух проектов: «7-й независимой ярмарки современного искусства», проводимой художниками из арт-объединения «Север-7», а также SAM FAIR, которая проходила в Музее стрит-арта. Обе, избегая сухой формальный подход, давали художникам площадку для оригинальной презентации своих работ и возможность прямого общения с большой аудиторией. С каждым годом число участников только растет. Так, в 2023 году свои стенды представили 8 галерей и объединений, а независимых художников было 70. Годом позднее — 26 и 61 соотвественно.

Об участниках писали подробнее здесь.

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