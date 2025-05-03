В Петербурге проведут акцию «Сумерки музеев»

В этом году площадки объединяет одна тема: «Калипсо» — «та, что скрывает». Фокусом станет скрытое, неявное, неочевидное. «В одной лодке оказались как недавно стартовавшие, но успевшие нашуметь IZZI gallery и ПОЛЯНА, так и настоящие легенды — Стирка 40° и галерея Свиное рыло. Распахнут двери мастерские и творческие пространства: Коллаж и письмо, аутентичная фотолаборатория ROUGE, керамическая студия Нины Павловой», — говорится в сообщении организаторов.

Участники акции смогут пообщаться с художниками, принять участие в мастер-классах, послушать музыку и заняться другими активностями. Например, в «Вавилов-лофте» проведут сюрреалистичные игры и лекцию «Художницы, которые склеили этот мир».

Вход на все мероприятия бесплатный, но требуется зарегистрироваться.

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